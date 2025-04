Conheça a solução da Samsung para transformar a sua casa em um cinema

Cada vez mais as pessoas buscam produtos inovadores para deixar suas casas mais modernas e tecnológicas. A Samsung faz parte dessa realidade e tem em seu portfólio uma solução surpreendente, capaz de transformar sua sala em um cinema com uma tela gigante. São os painéis modulares de LED da série IF, que reúnem alta definição de imagem, desempenho operacional e design.

Você já deve ter visto os painéis de LED em ambientes corporativos ou comerciais. Mas muita gente ainda não sabe que esse tipo de produto também pode ser usado em casa. No Brasil, a Samsung comercializa a série IF por meio de uma parceria com a WDC Networks. No site da empresa, o consumidor encontra as opções de modelo e pode informar como deseja fazer a composição dos painéis para solicitar um orçamento.

Assim fica mais fácil para o consumidor acreditar que é possível, sim, ter um cinema em casa. Mas se alguém ainda duvida que uma tela com dimensões tão grandes pode entregar alta qualidade de imagem, a Samsung assegura essa qualidade graças à tecnologia HDR que proporciona cores mais vivas e maior nível de contraste. Não são geradas distorções na imagem e o recurso de pico dinâmico ajusta o brilho dos painéis para evitar interferência da iluminação externa.

Além da imagem em alta definição, a série IF da Samsung também entrega performance técnica. A vida útil dos painéis modulares de LED é impressionante e uma das explicações para isso são os recursos avançados de gestão de temperatura e ventilação, garantindo performance ininterrupta mesmo diante das mais adversas condições de utilização.

Outra dúvida comum sobre os painéis envolve a praticidade dessa solução. E novamente não há motivos para preocupação. Para controlar o que vai ser exibido na tela, a Samsung tem o player externo S-Box, que transmite os conteúdos em UHD, sem a necessidade de processadores ou splitters. Um único aparelho resolve todas as questões de comando e conectividade.

A praticidade também é elevada no processo de instalação e manutenção. Não é preciso remover ou desmontar módulos para acessar componentes, que podem ser verificados pelas partes frontal e posterior dos painéis. E a instalação, com o Kit Direct Mount, permite que cada painel seja colocado de forma individual e depois o encaixe entre eles seja feito sem a necessidade de pregos ou parafusos.

“Com os painéis modulares de LED, a Samsung oferece ao consumidor a possibilidade de ter uma tela de cinema, com grandes dimensões e alta qualidade de imagem. A experiência gerada pela série IF é incomparável e isso está representado pelo design e pela inovação tecnológica que atraem os consumidores mais exigentes”, diz Kauê Melo, Diretor da Divisão de B2B e Monitores da Samsung Brasil.