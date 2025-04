Crie ilustrações digitais incríveis com o Galaxy Tab S6 Lite

Lançado pela Samsung no Brasil neste mês de junho, o Galaxy Tab S6 Lite oferece aos usuários uma série de recursos para que manifestem o seu lado criativo. Ideal para quem gosta de produzir ilustrações digitais, o tablet conta com uma tela espaçosa, imagem em alta resolução e versão aprimorada da S Pen, o que possibilita aos artistas terem o controle dos mínimos detalhes de suas obras.

“Ao idealizarmos o Galaxy Tab S6 Lite, um de nossos principais focos foi a inclusão de soluções que potencializassem a capacidade criativa das pessoas. Enxergamos a tecnologia como uma fonte propulsora da imaginação humana e, com este novo tablet, disponibilizamos as ferramentas necessárias para que materializem suas ideias e produzam conteúdos de excelente qualidade”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung. O design do Galaxy Tab S6 Lite foi projetado para proporcionar uma experiência de alto nível no momento de elaborar as ilustrações. Espaçosa, a tela de 10,4 polegadas¹ permite que os artistas tenham uma visão mais ampla de sua obra, com fidelidade de cores. E, pesando apenas 467g, o tablet pode ser facilmente manuseado e utilizado em diferentes tipos de lugares, estando sempre à disposição para quando a inspiração acontecer.

A S Pen, por sua vez, combina três fatores fundamentais para a qualidade final da ilustração: precisão, alta responsividade e design ergonômico. Os 4.096 níveis sensoriais de pressão permitem ao usuário ter mais controle no momento de desenhar, enquanto o zoom de até 300% facilita a observação próxima de cada detalhe e particularidade da obra. Além disso, a bateria de 7.040 mAh possibilita longas horas de uso sem a necessidade de carregamento, evitando, assim, a preocupação com o desligamento do dispositivo durante a produção.