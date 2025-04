Epson lança site com jogos e atividades para toda a família

Um dos maiores desafios de estar em casa é manter a família entretida. Uma hora as crianças cansam dos brinquedos, não tem mais série para maratonar, faltam livros para ler e é preciso criatividade para manter os filhos ocupados. Por isso, a Epson lançou o Ecotank4Fun, um site com uma série de atividades com modelos que podem ser impressos e usados como atividades para entreter e relaxar toda a família

São três categorias: o Fun4Kinds, com máscaras, jogos e desenhos para colorir; Day4Fun, para crianças maiores e modelos para montar caixas 3D e o Fun4You, com papéis de presentes, planners, caixas e mandalas de colorir. No endereço http://epson.com.br/ecotank4fun, estão disponíveis os links para download de todas as atividades e instruções de como imprimir e montar.

Um estudo publicado pelaUniversidade de West England, denominado Art Therapy, mostrou que a prática de colorir, assim como outras atividades manuais, pode reduzir consideravelmente o nível de ansiedade. O que para as crianças pode ser apenas mais uma brincadeira, para os adultos pode virar um bom exercício e alívio do stress causado pela mudança de rotina e o cenário de incertezas causados pela pandemia.

“Esta é uma forma dos adultos interagirem também com as crianças da casa fora do universo digital. São jogos e atividades simples que estimulam a imaginação, aprendizados das cores e desenvolvem a coordenação motora”, comenta Cinthia Araujo, gerente regional de Marketing da Epson.

Para que qualidade e tecnologia não sejam mais um obstáculo para o desenvolvimento dessas atividades simples, a Epson sugere o uso de suas impressoras EcoTank voltadas para uso residencial, que oferecem uma economia de 90% no consumo de tinta. Pioneira no desenvolvimento da tecnologia tanque de tinta, a linha EcoTank da Epson imprime em alta definição, com garantia e qualidade que são marcas da empresa e a colocam como líder mundial em vendas

Outro recurso que destaca a linha de multifuncionais compactas da Epson é a impressão sem fios. “Nossos equipamentos tem Wifi integrado que, por meio dos aplicativos Epson iPrint, ou Epson Creative Print, possibilitam aos consumidores imprimir diretamente de tablets e celulares”, explica Esther Hamoui, gerente de produtos da Epson.