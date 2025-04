Nova reprodução contínua no Deezer HiFi elimina interrupções silenciosas

O silêncio é para locais como bibliotecas, não para a sua música. Então, já pode considerar as pausas chatas entre as faixa como algo do passado.

Agora, com nossa nova reprodução sem intervalos, os fãs do Deezer HiFi não precisarão avançar rapidamente ou esperar a próxima faixa começar. Você pode ouvir qualquer faixa de alta definição, seja o seu álbum ao vivo favorito ou a orquestra clássica, sem interrupções na verdadeira qualidade de estúdio, ou seja, um áudio cristalino.

“Estou constantemente ouvindo música em minha casa, principalmente quando convido meus amigos. Não posso contar quantas vezes tive esses momentos embaraçosos de silêncio enquanto todos esperávamos a próxima faixa. Essa nova atualização no plano HiFi permite que eu me concentre apenas na música”, conta Benoit Terpereau, vice-presidente de produtos da Deezer.

A reprodução sem intervalos já está disponível para os usuários HiFi em todo o mundo em todos os dispositivos móveis, iOS e Android *

*A reprodução sem intervalos também está disponível para assinantes HiFi no Sonos, Apple Homepod (com Airplay), Apple Watch, Ultimate Ears (via Bluetooth), BMW, Carplay e Waze.