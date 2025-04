Viaje pelo tempo com os dinossauros de realidade virtual na Busca do Google

A Busca do Google fez uma parceria com a Universal Brand Development, a Amblin Entertainment e a Ludia para trazer à “vida” 10 dinossauros do “Jurassic World”, graças à realidade aumentada (RA). Agora, o gigantesco T. Rex pode entrar na sua sala de estar, com suas patas pesadas, e o majestoso Braquiossauro pode caminhar entre as árvores do seu bairro.

Basta digitar o nome de um dinossauro na Busca do Google usando um aparelho móvel, e depois clicar em “Ver em 3D” para girar ou aproximar a imagem e enxergar todos os detalhes. Em seguida, é possível trazer o dinossauro para dentro de casa usando Realidade Aumentada e ajustar o tamanho do animal – assim você pode entender a dimensão desses gigantes em relação aos objetos ao seu redor. Em dispositivos Android, dá para aumentar o volume, ouvir o som dos passos e dos dinossauros.

As feras de “Jurassic World” que podem ser vistas em RA incluem o Tiranossauro Rex, o Velociraptor, o Tricerátops, o Espinossauro, o Estegossauro, o Braquiossauro, o Anquilossauro, o Dilofossauro, o Pteranodonte e o Parassaurolofo.

Descubra os bastidores por trás dos dinossauros de realidade aumentada do “Jurassic World”

Os modelos usados na Busca do Google usam a tecnologia do game “Jurassic World Alive”, da Ludia, e representam o que há de mais realista em RA de dinossauros. Neste vídeo, você pode conferir como foi feito do Braquiossauro de RA – incluindo os modelos em 3D, as texturas e a animação.

Ao contrário de outros animais de RA do Google – como um cachorro ou um pinguim –, os dinossauros impõem um novo desafio técnico: suas dimensões gigantescas. O novo recurso de escala automática do Android é capaz de calcular a distância entre o celular do usuário e uma superfície ao seu redor – para, em seguida, redimensionar automaticamente o dinossauro de modo que ele caiba na tela do aparelho. Quando a pessoa clica em “Ver tamanho real”, a tecnologia de rastreamento de RA automaticamente reposiciona o dinossauro no ambiente do usuário, para que ele caiba na sala.

Como acessar e compartilhar

Android: Digite o nome de um dos dez dinossauros listados acima no aplicativo do Google ou em qualquer navegador Android e clique em “Ver em 3D”. O conteúdo tridimensional pode ser visualizado em aparelhos com Android 7 Plus, e o conteúdo com RA pode ser visto em dispositivos com ARCore habilitado. Para conhecer todos os dinossauros de forma fácil e simples, use o carrossel no modo 3D.

iOS: Digite o nome de um dos dez dinossauros listados acima no aplicativo do Google ou no Google.com, usando o Chrome ou o Safari. O conteúdo em 3D e RA está disponível em aparelhos com iOS 11 Plus.

Na opção de gravação, é possível criar vídeos em realidade aumentada ou recriar sua cena preferida dos filmes “Jurassic World”.