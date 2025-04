Motorola edge+ & motorola edge são compatíveis com a tecnologia 5G

A família motorola edge chega para superar as expectativas dos consumidores, reforçando o retorno da marca ao mercado super premium no Brasil. Smartphone flagship, o motorola edge+ oferece o que há de mais avançado em tecnologia no mundo: uma super tela que se curva em 90 graus nas laterais, um colossal sensor de câmera de 108 MP para capturar imagens nítidas e em alta resolução, áudio estéreo alto e poderoso, uma super bateria com duração de até dois dias¹ e o processador mais rápido do mercado², além de ser o primeiro aparelho compatível com a tecnologia 5G no Brasil³. Para celebrar a chegada da nova família ao Brasil, a Motorola fará uma pré-venda, que começa hoje e vai até o dia 13 de julho, com uma oferta especial para os clientes que adquirirem o lançamento neste período.

A plataforma móvel Snapdragon 865 da Qualcomm proporciona o desempenho mais rápido do mercado, 25% mais rápido que gerações anteriores², e uma resposta quase instantânea para navegação, vídeos ou jogos. Além do processador, usamos memória RAM de 12 GB – combinado com a experiência de Android Puro – para entregar ainda mais performance e velocidade, com resposta instantânea para navegação, vídeos ou jogos.

A tela HDR10+ do motorola edge+ tem 6,7 polegadas e proporção de 21:9, perfeita para assistir vídeos e seu conteúdo favorito com maior conforto para para segurar o aparelho com apenas uma mão. A tela, que se curva em um ângulo de quase 90 graus nas duas laterais do aparelho, maximiza a área de visualização, e também mostra um bilhão de matizes de cor, proporcionando uma qualidade de imagem incrivelmente dinâmica. Com uma taxa de atualização de tela de 90 Hz, a transição das imagens no display é extremamente rápida e suave, permitindo uma visualização perfeita do conteúdo.

Além de linda, a tela do motorola edge+ também é funcional. Basta arrastar para cima ou para baixo na borda para ver notificações ou alternar entre aplicativos. As bordas da tela também são úteis quando o usuário não está segurando o smartphone, acendendo para mostrar o status de carga da bateria, chamadas, alarmes e notificações. No novo Moto GameTime, jogadores podem virar o aparelho de lado e utilizar dois botões customizáveis adicionais na borda superior da tela, que permitem o controle com quatro dedos como se fosse um joystick .

O sistema de câmera do motorola edge+ oferece o que há de mais próximo a fotos e vídeos de qualidade profissional. O sensor de 108 MP da câmera principal é a resolução mais alta já incluída em um smartphone, e fisicamente tem quase três vezes o tamanho dos sensores usados em smartphones premium anteriores. Com tecnologia Quad Pixel, esse sensor tem 4x mais sensibilidade à luz para capturar fotos incrivelmente claras e nítidas.

O versátil sistema de câmera tripla oferece uma lente para cada foto. É possível aproximar 3 vezes mais com o zoom óptico de alta resolução na lente teleobjetiva de 8 MP, enquadrar mais da cena com a lente ultra grande angular de 16 MP e chegar mais perto dos mínimos detalhes de um objeto com o modo Macro.

Criadores de conteúdo poderão aproveitar os recursos de vídeo do motorola edge+, com a estabilização de vídeos mais avançada da indústria, que compensa tremidos de movimento, alterações de foco e horizontes em desnível, além de combinar OIS e EIS para melhorar a qualidade de vídeo em baixa luminosidade. Tudo isso com qualidade 6K de alta resolução.

O novo recurso de foto de vídeo permite tirar uma foto de alta resolução de 20 MP quando estiver filmando.O sistema de câmera tem recursos de software intuitivos como modo retrato vídeo, que proporciona um lindo efeito borrado a seus vídeos para concentrar o foco no seu sujeito.Adicionalmente, o duplo OIS nas câmeras principal e telefoto compensa tremidos e estabiliza as lentes, garantindo clareza e detalhes.

O motorola edge+ tem os alto falantes estéreo mais poderosos e de maior volume já vistos em um smartphone, além de sintonia de precisão que confere um desempenho sonoro de qualidade profissional e um som mais grave e cheio. A tecnologia de sintonia de áudio vem da Waves, ganhadora de Prêmio GRAMMY®, deixando o volume de suas músicas, vídeos e chamadas mais alto e o som mais claro do que nunca. Nascido nos estúdios de gravação e utilizado por engenheiros de som, produtores de música, filmes e TV, e apresentadores, a Waves entrega um desempenho sonoro nos alto falantes de um smartphone de uma maneira inédita.

De que adianta todo esse desempenho sem uma bateria à altura? A Motorola colocou uma superbateria de 5000 mAh neste aparelho, carregamento TurboPowerTM, e compatibilidade com tecnologia de carga sem fio, que também permite compartilhar a energia com outros dispositivos.

Motorola edge completa a família

A outra versão da familia edge também é compatível com a tecnologia 5G e vem com excelentes especificações técnicas. É o motorola edge oferece câmera, entretenimento e desempenho incríveis, uma tela curva nas bordas com proporção 21:9 e a mesma experiência premiada de áudio do motorola edge+: tecnologia de sintonia da Waves.

O aparelho possui processador ultra-rápido Snapdragon 765, primeiro compatível com tecnologia 5G do Brasil¹, além de 6 GB de memória e 128 GB de armazenamento4, bateria de 4.500 mAh. Com um sistema de câmera tripla de última geração, o motorola edge possui sensor principal de 64 MP, um sensor híbrido, ultra-wide e macro, de 16 MP, e o sensor teleobjetivo de 8 MP.

Tanto o motorola edge quanto o motorola edge+ operam na tecnologia 5G Sub6* e funcionarão futuramente na banda que deverá ser habilitada no Brasil. Nos dois smartphones, estamos introduzindo também o My UX, que permite aos usuários customizarem sua experiência, tornando-a ainda mais intuitiva e pessoal. Tudo em um único lugar, no app Moto! My UX inclui todas as ótimas experiência moto que os clientes conhecem e adoram, de acender a lanterna agitando o braço ao ativar a câmera girando o punho. Além das novas interações da borda da tela, o My UX permite aos usuários levarem suas músicas, vídeos e jogos ao próximo patamar com configurações customizadas e controles avançados. Os usuários podem até criar seus próprios temas, escolhendo fontes, cores únicas, formas de ícones, e animações de sensor de impressão digital, deixando seu aparelho verdadeiramente único. O My UX de fato deixa o usuário em controle de sua experiência móvel.

Disponibilidade e preços

A pré-venda do motorola edge+ e o motorola edge começa hoje (2/7) e vai até dia 13 de julho. O motorola edge+ chega ao mercado na cor thunder grey a partir de R$ 7.999. Já o motorola edge estará disponível nas cores solar black e midnight red, com preço sugerido de R$ 5.499Somente neste período de pré-venda, na compra de uma unidade do motorola edge+ e do motorola edge, os consumidores ganharão o novo fone de ouvido Bluetooth Motorola VerveEbuds 100, que está sendo lançado com exclusividade no Brasil. As vendas oficiais começam a partir do dia 14 de julho.

