AMD lança processadores Ryzen 3000XT

A AMD está lançando hoje os novos processadores AMD Ryzen ™ 9 3900XT, Ryzen ™ 7 3800XT e Ryzen ™ 5 3600XT com frequências aumentadas, projetados especificamente para entusiastas e gamers que desejam o melhor desempenho possível. A novidade já pode ser encontrada nos principais varejistas. Para mais informações, acesse este link .

Para melhorar ainda mais os lançamentos, ao comprar um processador de desktop AMD Ryzen elegível entre 7 de julho e 3 de outubro de 2020, os jogadores podem solicitar uma cópia gratuita do jogo Assassin’s Creed Valhalla, que será lançado no final do ano. Os gamers podem solicitar sua cópia do jogo no site AMD Equipped to Win até 7 de novembro de 2020.