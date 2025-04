LG lança novo projetor da família cinebeam

LG Electronics do Brasil expande sua linha de projetores e lança o CineBeam Smart TV UHD 4K, modelo HU70LA. Além de ser um aparelho Smart com tecnologia ThinQ AI, plataforma de inteligência artificial da LG, e webOS 4.5, o produto tem capacidade de projeção de até 140″ com qualidade UHD 4K, ou seja, sem perder qualidade de imagem e com expansão de momentos únicos, independentemente do tamanho do espaço em que esteja. O projetor possuí também foco remoto e zoom de até 1,25x, que permite ajustar facilmente o tamanho da tela sem a necessidade de mover o projetor fisicamente.

A imagem, por sua vez, é de impecável. Com resolução UHD 4K (3840×2160), o projetor tem riqueza em cada detalhe da imagem projetada e cores intensas, tornando a experiência de ter um cinema em casa ainda mais real e incrível. O aparelho é ideal para programas feitos em família e entre amigos, como assistir a séries, filmes e jogos de futebol com a melhor qualidade de imagem. O CineBeam Smart TV UHD 4K conta também com a tecnologia Wheel-less no LED, que permite a entrega de cores mais reais, superando as deficiências dos projetores tradicionais, como a perda de cor e o efeito arco-íris, isso porque através de altíssima tecnologia, suas cores RGB são individualizadas.

Outro diferencial é o HDR 10 com mapeamento dinâmico de tons que o novo projetor da LG tem, esta tecnologia oferece qualidade de imagem otimizada quadro a quadro. Tudo isso em conjunto com o TruMotion, mais uma tecnologia incorporada ao projetor, que traz ainda maior qualidade na projeção. Ele permite que as imagens em movimento sejam fluidas e harmônicas por meio de um processamento de vídeo, deixando-as mais nítidas e com cores mais vivas.

Como toda a linha de projetores da LG, o CineBeam Smart TV UHD 4K também tem o conversor de TV digital integrado, capaz de captar o sinal de televisão aberta, proporcionando assim mais uma opção de entretenimento com excelente qualidade. O design do produto é sofisticado e clean, valorizando a tecnologia, característica da empresa, além de ter tamanho ideal para transportá-lo.

“No cenário que estamos vivendo, as pessoas têm buscado diferentes formas de se entreter em casa. Neste sentido, os projetores portáteis têm ganhado um espaço importante na rotina dos brasileiros, já que com um produto que ocupa pouco espaço, e possue altíssima qualidade de imagem e tecnologia de ponta. É possível transformar a sala de estar em uma sala de cinema ou até mesmo sentir a emoção de assistir a um jogo de futebol ou assistir uma Live como se estivesse lá. Trata-se de uma opção ideal, para o entretenimento do consumidor”, afirma Gustavo Yoshida, gerente de produtos e Trade Marketing de IT da LG Electronics do Brasil.

O modelo HU70LA está no futuro. Com a tecnologia ThinQ AI, ele se conecta a outros dispositivos domésticos que possuam esta mesma tecnologia, permitindo usar o aplicativo ThinQ AI incluso no produto para controlá-los. Com a plataforma ThinQ AI é possível controlar aparelhos de dentro ou fora de casa. Além disso, acompanha o Smart Magic Remote, um controle remoto inteligente e sensível ao movimento. O item funciona exatamente como um mouse de computador, proporcionando interatividade à navegação por aplicativos, além de permitir acesso à internet e a todos os conteúdos disponíveis na rede, além dos aplicativos inclusos como Netflix, YouTube, Amazon, LG Channels, Google Play Movies e Spotify Music.

O projetor ainda vem com caixa de som de 3 Watts de potência adicionados a mais 3W de som estéreo, e também conta com conexão Bluetooth™ para que você possa conectar caixas de som wireless, o que aumenta a capacidade sonora e cria uma atmosfera completa de cinema. Outro diferencial é o Miracast Screenshare, que proporciona a possibilidade de espelhamento da tela ao consumidor, oferecendo o benefício de manter o ambiente organizado, sem fios aparentes.

O produto foi desenvolvido com lâmpada LED, outra característica de toda linha de projetores LG e, por isso, é considerado mais responsável ecologicamente, pois consome menos energia, quando comparado às lâmpadas convencionais de outros projetores. A vida útil da lâmpada do projetor é de 30.000 horas – sem perder luminosidade e brilho da imagem – o que equivale a, aproximadamente, 10 anos, sem substituição da lâmpada. Ele não precisa de tempo para esquentar, não emite calor, liga e desliga rapidamente e tem desempenho silencioso durante seu uso.

O novo projetor CineBeam Smart TV UHD 4K da família Cinebeam Smart TV da LG está disponível no mercado brasileiro e pode ser encontrado nos maiores varejistas em todo país.

Especificações técnicas:

• Imagem UHD 4K (3840 x 2160) de 60″ até 140″

• Smart TV (webOS 4.5 e TV Digital)

• Controle Smart Magic Remote

• Iluminação LED de até 30.000hs de duração

• 1500 lumens

• ScreenShare (Miracast, WiDi)

• Bluetooth

• Inteligência Artificial ThinQ AI

• Provedores de conteúdo premium (Netflix, Youtube, Amazon, LG Channels, Google Play Movies, Spotify Music)

• HDMI x2, USB 2.0 x2, USB type-C x1, HID, Conversor Digital Integrado, Áudio Alto-falantes 3W + 3W estéreo, RJ45 (LAN), Entrada RF