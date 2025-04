Goldentec lança caixa de som TWS com conexão sem fio e bateria de longa duração

A Goldentec, marca da ibyte, acaba de lançar a caixa de som TWS. A tecnologia TWS (True Wireless Stereo), permite que cada fone tenha uma conexão sem fio com o aparelho, tornando a qualidade do som superior e ainda com a opção de usar duas caixas independentes ou juntas.

O consumidor pode ter uma experiência única de reprodução musical, com graves poderosos de 360W e uma bateria que oferece uma autonomia de até 6 horas. Com 20W RMS de potência, a caixa de som TWS é Bluetooth é também a prova d’água, contendo certificação IPX7. “Queremos oferecer para o consumidor as melhores experiências com este novo produto que estamos lançando. A qualidade do som emitido é singular, oferecendo as melhores tecnologias do mercado”, comenta o diretor de marketing da Goldentec e ibyte, Nelson Gurgel.

A caixa de som TWS é um dos produtos no portfólio da Goldentec, que conta ainda com acessórios para celular, cabos, carregadores portáteis, Mini PCs, Notebooks, Desktops, computadores Gamers é muito mais. O produto pode ser encontrado nas lojas físicas da ibyte e no site da marca (http://www.ibyte.com.br/), com o preço a partir de R$ 399,00.