Canon lança a EOS R5 com resolução 8K

Fotojornalistas, viajantes, vloggers, filmakers, apaixonados pela marca e profissionais da imagem já podem comemorar. A Canon, líder mundial em soluções de imagem digital, anuncia hoje, dia 9, o lançamento da câmera mais aguardada do ano que elevará o padrão de qualidade do mercado: a mirrorless full-frame EOS R5 com resolução 8K a 30 quadros por segundo (fps).

Destacando-se pela qualidade de imagem e vídeos, facilidade de uso e velocidade para fazer os registros, a câmera foi apresentada em uma live organizada pela Canon, nesta manhã. Além da EOS R5, a empresa também mostrou ao público sua irmã mais nova, a EOS R6. Os produtos chegam ao Brasil ainda neste ano. A Canon também anunciou quatro lentes RF, dois extensores de lentes RF e a impressora imagePROGRAF 300.

“É mais um passo importante dado pela Canon no que se refere a produtos de alta performance e tecnologia oferecidos ao mercado. As câmeras EOS R5 e R6 elevam o patamar de câmeras da mesma categoria e até de linhas superiores. Estamos entusiasmados em oferecer este produto aos profissionais brasileiros ainda em 2020”, afirma a gerente de Marketing da Canon do Brasil, Manuela Nobre.

A nova EOS R5 vem equipada com sensor full-frame, um poderoso sensor CMOS AF e o Canon Log com 45 megapixels, duas entradas para cartões CFexpress e SD (UHS II), entradas UBS-C, HDMI para transmissão em 4K HDR e para fone e microfone. Ela também possui o novo processador de imagem DIGIC X, garantindo possibilidades infinitas aos fotógrafos mesmo em ambientes com pouca luz, com alcance de ISO de 51200 para fotos (expansível para 102400) e ISO 25600 para vídeos (expansível para 51200).

Mas não apenas isso. Com esse processador é possível fotografar no formato HEIF (Efficiency Image File Format), o provável substituto do formato Jpeg, que ocupa menos espaço, porém com uma qualidade superior. O formato Jpeg possui alcance tonal de 8-bit, ou 256 tons por canal de cor, já o HEIF tem alcance tonal de 10-bit, possibilitando 1024 tons por canal de cor. Isso garante imagens ainda mais nítidas e vivas, permitindo registros de primeira linha em diversas situações de fotografia.

O processador DIGIC X também garante aumento de velocidade do obturador eletrônico, controle total de claridade e melhor performance AF. A EOS R5 vem equipada com um obturador eletrônico de 20 fps ou mecânico de 12 fps.

Sistema de foco aprimorado

Com a nova câmera é possível focar tudo, não apenas o rosto. Isto graças ao sistema AF que registra o movimento dos animais e reconhece cães, gatos e aves, detectando o corpo, o rosto ou os olhos do motivo. Agora, a detecção de rostos é possível na fotografia de animais, o que facilita a captura de uma variedade de expressões e situações.

A detecção ocular também é suportada e isso traz o benefício de manter os olhos em foco, mesmo em animais que apresentam diferenças de profundidade no rosto (como entre os olhos e a ponta do nariz). O foco estável nos rostos costuma ser difícil na fotografia de animais, tanto porque o movimento dos animais é intenso quanto porque o fotógrafo não pode controlar o animal, dificultando o rastreamento do rosto, mas a detecção de todo o corpo permite o rastreamento constante dos animais com a EOS R5.

A estabilidade na hora da captura impressiona. Pela primeira vez a Canon oferece estabilização de imagem com sensor de movimento no corpo de 5 eixos tanto para fotos como para vídeos. Funcionando em harmonia com as lentes objetivas da Canon é possível alcançar a melhor qualidade em imagens e filmes extremamente nítidos e sem trepidações.

Vídeos em qualidade 8K com a EOS R5

Como já mencionado, a nova EOS R5 possui alto desempenho em gravação de vídeos na resolução 8K a 30 quadros por segundo (fps) e em 4K a 120 fps. Com ela ainda é possível gravar em câmera lenta e fazer Time-lapse em 8K, 4K e Full HD. A câmera é capaz de gravar em formatos de alta resolução com suporte ao Canon Log em 10-bit. É um padrão superior estabelecido pela Canon em modelos como este. A liberdade de criação multiplica com a nova EOS R5 e as possibilidades de gravação são infinitas.

Conectividade

Capte e transfira imagens e vídeos em movimento graças ao Wi-Fi incorporado, que permite estabelecer ligação ao novo serviço Canon: image.canon. Compatível com a transferência de imagens automática, a EOS R5 permite que o usuário fotografe e edite mesmo em movimento ou transfira automaticamente o conteúdo para o seu computador pessoal. Ela vem equipada com Wi-Fi 5 GHz e 2.4 GHz.

A nova EOS R5 é feita de liga de magnésio, possui as dimensões: 138.5 x 97.5 x 88.0 mm, pesa 738g com a bateria LP-E6 NH e 650g somente corpo. A câmera é resistente a poeira e respingos de água, o mesmo sistema implementado DSLR EOS 1DX.

A câmera EOS R6 também chega bem equipada com uma série de novos recursos para aumentar os limites da criatividade dos entusiastas da imagem. A combinação do sensor CMOS de quadro completo de 20,1 megapixels, mesmo da EOS-1D X Mark III, e o processador de imagem DIGIC X produz uma faixa ISO de 100-102.400 e é expansível para 204.800. A gravação de vídeo interna em 4K é capaz de 59,94 fps ou 1080p até 119,88 fps em 10 bits 4: 2: 2 Canon Log (H.265) ou HDR PQ (H.265). A câmera também possui um EVF OLED embutido de 0,5 polegadas com aproximadamente 3,69 milhões de pontos e uma taxa de atualização de 119,88 fps [vi].

EOS R5

– Mirrorless, Full-frame equipada com sensor de 45 megapixels.

– Processador Digic X

– Encaixe nativo para lentes RF e suporte para lentes EF/EF-S via adaptador.

– Estabilizador de imagem embutido (In-Body IS)

– Velocidade de disparo de 12fps para o obturador mecânico e 20fps para o obturador eletrônico.

– Suporte aos formatos RAW, HEIF, JPEG para fotos.

– Alta sensibilidade de ISO para fotos e vídeos em baixa luz: ISO 51200 para fotos (Expansível ISO 102400) e ISO 25600 para vídeos (Expansível ISO ISO 51200)

-Suporte ao Dual Pixel CMOS AF e Canon Log.

– Vídeos em formatos de alta resolução:

– 8K DCI/UHD 29.97 fps (RAW/ALL-I/IPB) no Cartão CFexpress. 4K Slow Motion 119.88 fps no Cartão CFexpress.

– 4K DCI/UHD 59.94 fps e (Com e sem fator de corte). Full HD 59.94 fps, 29.97 fps e 23.98 fps (ALL-I/IPB)

-Time-lapse 8K, 4k e Full HD

– Wi-Fi – 5 GHz e 2.4 GHz

– Duas entradas para cartão – CFexpress e SD (UHS II) .

– USB-C, HDMI Tipo D para transmissão 4K HDR, entrada para Fone e microfone.

– Nova bateria LP-E6NH

EOS R6

– Mirrorless, Full-frame equipada com sensor de 20.1 megapixels.

– Processador Digic X.

– Encaixe nativo para lentes RF e suporte para lentes EF/EF-S via adaptador.

– Estabilizador de imagem embutido (In-Body IS)

– Velocidade de disparo de 12fps para o obturador mecânico e 20fps para o obturador eletrônico.

– Suporte aos formatos RAW, HEIF, JPEG para fotos.

– Alta sensibilidade de ISO para fotos e vídeos em baixa luz: ISO 102400 para fotos (Expansível ISO 204800) e ISO 25600 para vídeos (Expansível ISO ISO 51200)

– Suporte ao Dual Pixel CMOS AF e Canon Log.

– Vídeos em formatos 4K e Full HD: 4K UHD 59.94 fps, 29.97 fps e 23.98 fps (Com e sem fator de corte). Full HD 59.94 fps, 29.97 fps e 23.98 fps e Slow Motion 119.88 fps

– Time-lapse 4k e Full HD

– Wi-Fi – 2.4 GHz

– Duas entradas para cartão – SD (UHS II).

– USB-C, HDMI Tipo D para transmissão 4K HDR, entrada para Fone e microfone.

– Nova bateria LP-E6NH

Preços e disponibilidade das câmeras:

A câmera EOS R5 custará US $ 3899,00 apenas para o corpo e US $ 4999,00 para o kit de lente R5 e RF 24-105 mm F4 L IS USM **.

A câmera EOS R6 tem preço de varejo estimado de US $ 2499,00 apenas para o corpo, US $ 2.899,00 para o kit de lente R6 e RF 24-105 F4-7.1 IS STM ou US $ 3.599,00 para o kit de lente R6 e RF 24-105 mm F4 L IS USM **.

As câmeras chegam ao Brasil ainda neste ano. Confira nosso site e redes sociais para saber a data e o preço em reais.

Outros lançamentos

Os outros lançamentos da Canon foram as lentes Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, Canon RF600mm e as RF800mm F11 IS STM e RF85mm da linha RF. A Canon apresentou os extensores de lentes Extender RF 1.4x e Extender RF 2x. Eles herdam a mesma alta qualidade de imagem, precisão de AF e confiabilidade, como por gotejamento e poeira, dos extensores de lentes EF.

Concluindo a linha de opções profissionais de impressão de 13 a 60 polegadas, a Canon também lançou hoje a nova impressora a jato de tinta Canon imagePROGRAF PRO-300 de 13 polegadas, juntamente com um novo papel Premium Fine Art Rough. Fornecendo um fluxo de trabalho aprimorado e saída de alta qualidade em um espaço menor em comparação aos modelos anteriores, esta nova impressora se destaca pelo desempenho de impressão profissional. Combinada com o novo papel Premium Fine Art Rough, que apresenta uma superfície texturizada para expressar a profundidade de uma imagem, a impressora, juntamente com o papel e a nova câmera EOS R5 ou EOS R6, introduz um novo trio de imagens profissionais poderoso que atende às demandas dos criadores.