Dia dos Pais Galaxy: Samsung disponibiliza oferta para linha Galaxy S20

Uma das datas comemorativas mais aguardadas deste segundo semestre, o Dia dos Pais será celebrado no próximo dia 9 de agosto aqui no Brasil. E, para quem busca um presente que ofereça entretenimento e também ferramentas para o trabalho, a Samsung disponibiliza uma oferta especial para os smartphones da linha Galaxy S20. Quem adquirir¹ um Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ou S20+ BTS Edition até 09/08/2020 e se cadastrar no site Samsung Para Você até 25/08/2020, ganha um smartwatch Galaxy Watch Active2.

Os novos Galaxy S20 aprimoram a experiência do conjunto de câmeras. O sensor principal (108 MP no S20 Ultra e 64 MP no S20, S20+ e S20+ BTS Edition) garante o alto nível de qualidade de fotos e a inédita gravação de vídeos em 8K. Outros recursos de destaque são o Space Zoom², que aumenta o alcance da câmera em até 100x (S20 Ultra), e o Single Take³, capaz de, com apenas um toque, gerar um pacote de imagens com recortes em diferentes ângulos, efeitos e vídeos. Tudo isso, claro, potencializado por Inteligência Artificial.

Para mais informações sobre a linha Galaxy S20, acesse: http://news.samsung.com/br/galaxy ou http://www.samsung.com/br/ .

* Todas as funcionalidades, características, especificações e outras informações sobre o produto fornecidas neste documento, incluindo, entre outros, os benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade e recursos do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

** As cores e os modelos podem variar de acordo com os mercados, operadoras e varejistas.

¹ Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de 13.07.2020 a 09.08.2020. Na compra de um Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ou S20+ BTS Edition, você ganha um Galaxy Watch Active2(SKU: SM-R820NZKAZTO). Estoque ilimitado de brindes. As cores dos brindes poderão variar conforme a disponibilidade. Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 13.07.2020 a 25.08.2020. Consulte mais informações no site http://www.samsungparavoce.com.br

*valor referente ao site samsung.com.br medido no dia 12.03.2020

² Zoom de 100x: Composto por Zoom Óptico (10x) e Zoom Digital (10x), sendo que o Zoom Digital pode interferir na qualidade da imagem.

³ As formas ficam a critério da Inteligência Artificial que vai escolher o melhor formato da foto.