Sharkoon apresenta Mouse gamer Light² 100

A Sharkoon Technologies é uma fornecedora internacional de componentes e periféricos para PC, oferecendo desempenho a um preço razoável. A Sharkoon está ampliando sua linha de mouses gamer e apresenta o modelo básico Light² 100. Com sua leveza característica, cabo ultraflexível e skates feitos de 100% PTFE, é outro modelo que enfatiza a fluidez e o conforto no uso. Além disso, destaques visuais são proporcionados pela iluminação RGB, que pode ser configurada em um software completo.



Uso otimizado e sem fadiga

Com o Light² 100, a Sharkoon focou especialmente a otimização do uso e o maior conforto possível. Além de um revestimento superior fechado, este mouse gamer tem um formato clássico, de inclinação gradual, projetado para destros e adequado para mãos pequenas ou grandes, e para todos os tipos de pegada. Embora seu revestimento superior não tenha estrutura alveolar, o Light² 100 pesa somente 78 gramas. Isso permite deslocamento fluido e movimentos rápidos do pulso, simultaneamente reduzindo os sinais de cãibras e fadiga da mão. Os skates são feitos de politetrafluoretileno de atrito especialmente baixo, e o cabo de revestimento têxtil trançado proporciona maior flexibilidade do que os cabos de mouse convencionais. Assim, o mouse gamer é inteiramente projetado para que tenha movimentos com o mínimo de empecilhos.



Iluminação RGB com vários efeitos

Seu manuseio pode ser discreto, mas o Light² 100 se destaca visualmente graças à sua iluminação RGB. Ela está presente na roda do mouse, no logotipo “Light” e na parte inferior traseira do mouse, com sua faixa luminosa. Além de fornecer destaques graduais, a iluminação também serve de indicador de alteração dos níveis predefinidos de DPI. Para um toque pessoal, a iluminação pode ser personalizada com diversas cores e efeitos usando o software disponível para download.



Software para configurações pessoais

Além da iluminação, é possível ajustar e definir vários outros aspectos do Light² 100 por meio do software. Além das funções essenciais, como definição da velocidade e da sensibilidade do mouse, também é possível reatribuir individualmente todos os botões e ajustar os níveis de DPI. As configurações são salvas, conforme necessário, em até cinco perfis separados. Também estão disponíveis amplas possibilidades de gravação de macros.



Preço e disponibilidade

O Sharkoon Light² 100 já está disponível a um preço sugerido de 24,99 euros.

Vídeo: