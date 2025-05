Família Motorola One Fusion chega ao Brasil

A família motorola one ganhou destaque por trazer inovação ao mercado brasileiro assim que elas estão disponíveis, sem compromisso de gerações. Alguns exemplos: Night Vision, sistema Quad Câmera e a primeira câmera Action do Brasil. Seguindo esse modelo de evolução constante, a família motorola one ganha agora duas novas versões: o motorola one fusion+ e o motorola one fusion, que entregam uma sinergia otimizada de especificações, incluindo sistema versátil para fotos com Quad Câmera, performance poderosa, gerenciamento de energia inteligente e Inteligência Artificial com a plataforma mobile Qualcomm® Snapdragon™. Tudo isso com uma super bateria que proporciona até dois dias de duração¹. Motorola one fusion+: desempenho ultrarrápido e memória de sobra

Com o motorola one fusion+, é possível produzir imagens ultrarrealistas de altíssima resolução, retratos com efeito bokeh e close-ups com um grande detalhamento. O sensor de 64 MP com alta resolução oferece cores incríveis, além de ser equipado com tecnologia Quad Pixel e Night Vision para garantir que cada foto saia nítida e brilhante mesmo em ambientes de baixa luminosidade, com 4x mais sensibilidade à luz.

O aparelho tem também uma lente ultra-wide de 118º que permite enquadrar 4x mais cena, e uma câmera Macro dedicada, que deixa o objeto da foto 5x vezes mais próximo do que uma lente normal. Já a câmera selfie pop-up de 16 MP captura o melhor ângulo em qualquer luz com tecnologia Quad Pixel e Night Vision para selfies nítidas, iluminadas e perfeitas. Acionada em menos de um segundo, a câmera de selfie também garante uma tela que se estende de borda a borda, sem a necessidade de notch .

O Snapdragon™ 730 oferece um desempenho poderoso e recursos avançados de Inteligência Artificial, garantindo um desempenho 20% mais rápido², além de mais potência para um processamento gráfico intensivo, dando vida a vídeos e jogos.

A plataforma mobile foi desenvolvida para aumentar a eficiência das tarefas mais sofisticadas do dispositivo. Sua dimensão reduzida, de apenas 8 nm de tamanho, garante extrema eficiência no gerenciamento de energia. Traz também recursos de câmera totalmente novos. A quarta geração do Qualcomm® AI oferece experiências inteligentes para câmera, jogos e performance. Ele captura vídeos no formato HEIF para que você possa documentar a vida de vários ângulos e armazená-la na metade do tamanho.

O modelo vem com uma bateria de 5.000 mAh para manter o usuário na ativa em qualquer situação. O que garante mais de dois dias de autonomia para que o consumidor não precise se preocupar em procurar por uma tomada² – e quando precisar recarregar, é possível ter um rápido resultado com a tecnologia de carregamento TurboPowerTM.

O motorola one fusion+ possui uma tela Total Vision Full HD de 6,5″, única e imersiva. Além de ser certificada HDR10, permitindo que filmes, programas e fotos favoritos possam ser aproveitados em cores vívidas e fiéis com brilho e contraste melhorados.

O smartphone também faz parte do YouTube Signature Devices (http://devicereport.youtube.com/), que significa que o aparelho entrega a melhor experiência no YouTube ao combinar tecnologia com desempenho de vídeo. Com isso, o motorola one fusion+ oferece vídeos em HDR, em 360º – completamente imersivo -, além de ter um rápido tempo de carregamento. A experiência de entretenimento não para aqui – mesmo no volume máximo, é possível obter desempenho de graves 4x melhor3 , vocais mais limpos e melhor clareza. motorola one fusion: 48 megapixels com 48 horas de uso

Com um sistema de Quad câmera pronto para qualquer situação, o motorola one fusion tem o sensor4 de 48 MP, com a avançada tecnologia Quad Pixel para fotos mais nítidas e brilhantes de qualquer perspectiva e tipo de luminosidade. A sua lente ultra-wide de 118º permite enquadrar 4x mais paisagem e graças ao sensor Macro é possível capturar os mínimos detalhes de um objeto. O sensor de profundidade é capaz de transformar fotos comuns em lindos retratos com efeito bokeh.

Sua bateria de 5.000 mAh oferece dois dias de uso¹ sem preocupação, o que permite ao usuário trabalhar, jogar ou assistir conteúdos à vontade sem se preocupar com recarga. Projetado para otimizar e melhorar a experiência com Inteligência Artificial, a plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 710 garante um desempenho ultrarrápido e eficiente ao motorola one fusion. O que permite ao usuário desempenhar múltiplas tarefas e alternar entre aplicativos sem nenhum esforço. A tela Max Vision HD+ de 6,5″ garante visualizações vívidas e melhora a experiência para qualquer foto, jogo, programa ou filme.

A integração com os serviços Google também é mais uma novidade da linha motorola one. Tanto o motorola one fusion+ como o motorola one fusion oferecem um botão Google Assistente dedicado na lateral do aparelho. Com ele, o assistente pessoal está na ponta dos dedos, basta um toque para o uso do controle de voz, faça perguntas e obtenha as informações solicitadas.

Os aparelhos mantêm o compromisso continuado da Motorola de oferecer aos consumidores a versão mais pura do sistema operacional Android. Não há softwares pesados, nem aplicativos duplicados – apenas o Android™ 10 quase padrão que os consumidores adoram. E, para melhorar a experiência, o motorola one fusion+ e motorola one fusion vêm com Minha UX, que inclui todas as Experiências Moto que os usuários conhecem e adoram, bem como uma variedade de novos recursos customizáveis. Minha UX permite que os usuários levem as músicas, os vídeos e os jogos ao próximo patamar com configurações personalizadas e controles avançados. Os usuários podem até criar seus próprios temas, escolhendo fontes, cores e formas de ícones únicas, e animações de sensor de impressão digital, deixando o aparelho verdadeiramente único.

Disponibilidade & preços O motorola one fusion vem nas cores verde esmeralda e azul safira e já está disponível nos canais próprios da Motorola (loja online e quiosques) e varejistas, com preço sugerido de R$ 1.799. O motorola one fusion+ chega nas cores branco prisma e azul índigo, a partir de R$ 2.499 em todos os canais.

Avisos Legais

MOTOROLA, o Logotipo Estilizado M, Moto e a família MOTO de marcas são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. GOOGLE e Android são marcas registradas de Google LLC. Qualcomm Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias. Qualcomm e Snapdragon são marcas de Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos titulares. © 2020 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

1 – Todas as informações referentes à duração da bateria são estimativas e baseiam-se em um perfil médio de uso misto (que inclui utilização e tempo de espera) em redes com cobertura excelente. A performance real da bateria pode variar e depende de muitos fatores, tais como intensidade de sinal, configuração da rede, configurações do dispositivo, temperatura, condições da bateria e padrões de uso.

2 – Comparação de desempenho entre motorola one fusion+ e o motorola one hyper, com pontuações benchmark gerais Antutu de 213.287 e 178.626, respectivamente. Gráficos Vulkan® 1.1 utilizam 20% menos energia que Open GL ES e integra ferramentas de desenvolvedor melhoradas para enriquecer gráficos de jogos e aumentar duração de bateria.

3 – Baseado em testes de sensibilidade a baixa frequência, medida pelos níveis de pressão sonora em decibéis do volume de deslocamento efetivo de 91mm³ contra outros smartphones com um único alto falante com um volume de deslocamento comum de 38,7mm³.

4 – sensor de 48MP combina 4 pixels em 1, para uma resolução de fotografia efetiva de 12MP.