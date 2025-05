G Suite integra Gmail, Google Chat e Google Meet em um único espaço de trabalho inteligente

Como parte das novidades anunciadas durante o Next OnAir, versão digital do evento global do Google sobre computação em nuvem, o Google Cloud está lançando uma área de trabalho integrada que reunirá de maneira inteligente as principais ferramentas da plataforma G Suite, otimizando videoconferências, bate-papos e e-mails, bem como o manuseio de arquivos e tarefas, entre outras funcionalidades. O objetivo é ajudar os usuários no aproveitamento máximo de seu tempo no trabalho. Além de uma maior integração, essa interface permitirá que Gmail, Google Chat e o Google Meet trabalhem com mais eficiência de forma conjunta, unindo recursos aprimorados de colaboração, navegação contínua e pesquisa.

“Esse é um passo importante para uma visão de longo prazo na integração dos nossos produtos de maneira aperfeiçoada e profunda”, diz Javier Soltero, vice-presidente e gerente geral do G Suite. O executivo acrescenta que o novo espaço integrado do G Suite está sendo lançado em um momento em que a força de trabalho global procura nos parceiros de tecnologia soluções mais seguras, flexíveis e úteis.

Esse novo espaço de trabalho e colaboração reúne de forma inteligente pessoas, conteúdos e tarefas para que os usuários possam aproveitar ao máximo o seu tempo. Os recursos anunciados incluem:

Pesquisa e conexão aprimoradas: a nova experiência do usuário que conecta Gmail, Google Chat e Google Meet facilita o gerenciamento do fluxo de trabalho dos usuários, sem a necessidade de se alternar as ferramentas. Com ela, as pessoas podem participar de uma vídeo chamada e de um bate-papo ou encaminhar uma mensagem de chat para sua caixa de entrada, entre outras facilidades. Além disso, a poderosa funcionalidade de pesquisa do Google no Gmail incluirá agora as mensagens de bate-papo, a integrando diretamente ao Gmail no Android e iOS.

Colaboração aprimorada no chat: agora as salas de bate-papo estão aprimoradas com arquivos e tarefas compartilhadas, tornando-as uma solução ideal para o gerenciamento de projetos. Nelas, os usuários agora podem abrir e coeditar documentos compartilhados diretamente, permitindo a colaboração direta onde o trabalho está sendo realizado.

Novas maneiras de priorização: o espaço de trabalho integrado apresenta novas ferramentas para ajudar os usuários a priorizar tarefas e manter o foco, incluindo a capacidade de fixar as salas mais importantes para facilitar sua localização e acesso, além de definir sua disponibilidade com funcionalidades de “Não perturbe” ou Fora do escritório”, reservando melhor o tempo por meio desses avisos de status

Integrações de terceiros: os usuários podem agora acessar aplicativos de terceiros, como Salesforce, DocuSign e Trello diretamente por meio do Gmail, bate-papo ou salas, permitindo que obtenham atualizações e executem ações dentro de qualquer tipo de conversa. A nova experiência estará disponível para dispositivos móveis e computadores dos usuários do G Suite. Os clientes que já optaram por migrar seus usuários do Hangouts clássico para o Google Chat serão automaticamente atualizados para o novo espaço de trabalho integrado, enquanto outros clientes poderão se inscrever para receber notificações sobre a disponibilidade geral aqui. Segurança e privacidade Privacidade e segurança são fundamentais, seja para um médico que esteja compartilhando informações confidenciais com um paciente, ou um consultor financeiro que realiza uma reunião com seu cliente ou equipes que enviam informações por e-mail. Para que modelos de trabalho flexíveis sejam bem-sucedidos, as organizações precisam continuar mantendo os dados dos usuários em segurança e conformidade. E mais de 6 milhões de empresas confiam no G Suite para proteger suas informações mais confidenciais. Além da nova experiência do usuário, hoje o G Suite também anuncia novos recursos de segurança para o Gmail, Meet e Chat:

Novos controles de segurança para o Meet: esses controles estarão disponíveis primeiro para as contas de usuários G Suite Enterprise e For Education e, em breve, para todos os usuários. Controle de entrada: se um convidado não for aceito para ingressar na reunião, ele não poderá fazer outra tentativa de ingresso, a menos que o host os convide novamente.

Trava de segurança: o anfitrião pode decidir quais participantes têm permissão para apresentar ou participar do bate-papo da reunião.