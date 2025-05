Razer lança teclado compacto Huntsman Mini

A Razer anuncia o Razer Huntsman Mini, teclado óptico gamer ultracompacto com 60% do tamanho do periférico tradicional. Assim, a Razer amplia sua linha Huntsman, conhecida pelos switches ópticos mais vendidos da indústria e melhores que os switches mecânicos tradicionais, tanto em velocidade quanto em tempo de resposta.

O Razer Huntsman Mini deve chegar ao Brasil em agosto com acabamentos em preto ou em branco mercúrio, e switches que podem ser roxo com clique audível ou vermelho óptico linear recém-aprimorado.

Os diferenciais de um teclado 60%

O Huntsman Mini atende à crescente demanda dos gamers por teclados compactos e de alto desempenho. Jogadores profissionais de Fortnite, como Ceice e Cloakzy, são exemplos de pro-players que preferem esse tipo de produto por caberem perfeitamente nos espaços limitados das bancadas de torneios presenciais. O design diferenciado auxilia também quem gosta de fazer movimentações mais amplas com o mouse.

Com cerca de 60% do tamanho de um teclado convencional, o Huntsman Mini mantém todas as teclas essenciais para jogos em sua configuração física, e dispõe as demais funções, normalmente presentes em teclas dedicadas, como recursos secundárias das teclas remanescentes, que têm as indicações impressas em suas faces frontais. Se os jogadores preferirem, podem ainda configurar macros e outros comandos em qualquer tecla do Huntsman Mini por meio dos software Razer Hypershift e Razer Synapse 3.

Melhorias baseadas na opinião da comunidade

A equipe de produtos da Razer segue considerando a opinião da comunidade no desenvolvimento dos novos periféricos, e, assim como fez com o Razer Huntsman Tournament Edition, procurou jogadores e entusiastas de tecnologia para ouvir seus feedbacks em diversas etapas do desenvolvimento

“Temos muitos anos de experiência criando e inovando em teclados e switches para gamers e este trabalho é complementado pelo suporte e feedback de nossa comunidade”, disse Alvin Cheung, vice-presidente sênior da Unidade de Negócios de Periféricos da Razer. “O Huntsman Mini tem a mais recente e melhor tecnologia de teclado em formato ultracompacto de 60% “, reforça.

Menos de um ano desde o lançamento do Huntsman Tournament Edition, a Razer desenvolveu seus switches ópticos lineares aprimorados, que estão disponíveis pela primeira vez Huntsman Mini. O novo switch tem protetor de silicone que reduz significativamente o ruído das teclas oferecendo uma experiência silenciosa sem sacrificar a velocidade ou maciez do clique.

As teclas Doubleshot PBT presentes no Huntsman Mini foram desenvolvidas com material mais durável que as teclas de ABS e PVC, normalmente usadas pela indústria, e por isso resistem melhor ao brilho e mantêm sua aparência original por mais tempo.

Foco nos jogos

O Huntsman Mini pode ser pequeno, mas sua performace nos jogos não é pouca coisa. Jogadores de games dinâmicos, como o Fortnite, podem se movimentar e atirar com maior velocidade e conforto graças aos switches da Razer, que são mais rápidos e melhores que os tradicionais encontrados na maioria dos outros teclados para games.

Para mais informações sobre os switches ópticos da Razer, clique aqui

Os jogadores também podem utilizar efeitos de iluminação Razer Chroma RGB com integrações em jogos como Fortnite, Apex Legends e uma lista de mais de 150 jogos por meio do software gratuito Razer Synapse 3. Mesmo offline, os usuários também podem pré-programar efeitos de iluminação na memória do próprio teclado.

Para mais informações sobre o Razer Chroma, clique aqui

Disponibilidade Brasil: Agosto/2020

Preço sugerido Brasil: R$1.199,00