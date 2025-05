Seis webinars gratuitos para profissionais da educação e arquitetura

A Wacom, fabricante líder mundial de tablets e displays interativos, organiza uma série de webinars educativos para quem ainda quer aprender muito. Reunindo especialistas em diversas áreas, as conferências vão tratar de processos e técnicas para facilitar a imersão no mundo digital. A previsão é ter um webinar por dia (exceto nos fins de semana).

As apresentações contarão com a presença de Cristiano Costa, especialista Wacom; Marcos Lima, diretor de tecnologia do estado de São Paulo, Felipe Quaresma e Marina Franzini do estúdio Trilho, além de Anselmo Gonçalves da V | Audio Pro.

Os webinars são gratuitos e é necessário realizar um cadastro na plataforma oficial da Wacom Brasil pelo link https://bit.ly/webinarb2bwacom. Confira abaixo a agenda completa: