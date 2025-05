ASUS Republic of Gamers anuncia ROG Phone 3

A ASUS Republic of Gamers (ROG) anunciou hoje a nova série ROG Phone 3, a última geração do smartphone gamer mais poderoso do mundo. A série inclui o carro-chefe ROG Phone 3 e a versão ROG Phone 3 Strix Edition.

O ROG Phone 3 é o ROG Phone mais poderoso de todos os tempos, usando a mais recente plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G com comunicações móveis 5G avançadas e recursos Qualcomm Snapdragon Elite Gaming™. Com o sistema de resfriamento GameCool 3 aprimorado, o ROG Phone 3 foi projetado para oferecer desempenho ultrassuave e ininterrupto para a melhor experiência em jogos para celular.

O lançamento traz tela AMOLED de 6,59 polegadas de 144 Hz/1 ms, que fornece precisão de cores Delta-E <1 para garantir imagens vívidas e precisas, e uma latência de toque de 25 milissegundos que permite uma resposta ao toque quase instantânea. A tela de 10 bits também suporta conteúdo de alta faixa dinâmica HDR10+ para o realismo visual máximo.

O design diferenciado do ROG Phone 3 mantém os principais benefícios centrados nos jogadores de seus antecessores, incluindo a exclusiva porta de carregamento montada na lateral e uma bateria monstruosa de 6000 mAh. O intuitivo sistema AirTrigger 3 agora inclui um sensor de movimento, além dos sensores de toque ultrassônicos programáveis, oferecendo aos jogadores ainda mais maneiras de controlar suas ações. O software de otimização de desempenho do Modo X agora suporta o ajuste de vários parâmetros do sistema, tornando mais fácil do que nunca desbloquear toda a potência do ROG Phone 3.

A nova série também inclui o novo ROG Phone 3 Strix Edition, que possui os mesmos incríveis recursos que o ROG Phone 3, equipado pela plataforma móvel Snapdragon 865 com uma ROM UFS 3.1 de 256 GB e 8 GB de RAM LPDDR5.

Poder Absoluto

O ROG Phone 3 é o ROG Phone mais poderoso de todos os tempos, usando a mais recente plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, que permite conectividade 5G impressionante de vários gigabits e desempenho avançado WiFi 6, jogos no nível desktop com gráficos ultrarrealistas, qualidade profissional de alta resolução e experiências intuitivas de IA. O ROG Phone 3 também possui o Snapdragon Elite Gaming, que oferece experiências de jogos HDR ultrassuaves com desempenho sustentado por períodos mais longos.

Com até 16 GB de RAM LPDDR5 e ROM UFS 3.1 ultrarrápida de até 512 GB, o ROG Phone 3 oferece o melhor em desempenho geral, para que os jogadores possam desfrutar de uma experiência de jogo super suave sem absolutamente nenhuma limitação ou comprometimento.

O software aprimorado de otimização de desempenho do Modo X agora permite a personalização de diferentes parâmetros do sistema para se adequar a qualquer jogo ou cenário de uso. Em conjunto com padrões cuidadosamente calibrados para um desempenho ideal, os jogadores poderão desfrutar de toda a potência do ROG Phone 3.

O sistema de resfriamento GameCool 3 atualizado possui uma câmara de vapor 3D reprojetada, uma grande película de grafite atrás da tela para maximizar a transferência de calor e um dissipador de calor ampliado localizado precisamente para eliminar pontos de calor. O novo sistema de refrigeração é uma das soluções térmicas mais eficazes disponíveis em um dispositivo móvel e pode remover e dissipar o calor gerado durante a operação em velocidade total por meio de aberturas de ventilação especialmente projetadas na tampa traseira. Isso permite que o ROG Phone 3 mantenha facilmente o desempenho máximo durante sessões de jogos pesadas, dando aos jogadores uma vantagem especializada contra a concorrência. Para um resfriamento extra durante as sessões de jogos de maratona, o novo ventilador externo AeroActive Cooler 3 foi completamente redesenhado para fornecer um fluxo de ar maior aos pontos de calor na carcaça para reduzir uma quantidade impressionante de calor para obter melhor desempenho.

A inovadora tecnologia ROG HyperFusion, combinada com WiFi com várias antenas e 5G, permite conexões simultâneas ao WiFi e à rede móvel, com redirecionamento inteligente para o que tiver o melhor sinal. Isso permite que os jogadores móveis desfrutem do sinal mais forte possível em todos os momentos para conexões ininterruptas.

Imagens impressionantes

O ROG Phone 3 está equipado com uma impressionante tela AMOLED de 10 bits ultrarresponsiva de 144Hz/1ms, combinado com uma taxa de amostragem por toque de 270 Hz, líder do setor, que diminui drasticamente a latência do toque para 25ms, oferecendo extrema capacidade de resposta necessária para sustentar uma série de vitórias. Para garantir que os recursos visuais no ROG Phone 3 sejam exatamente iguais aos do desenvolvedor, cada tela é cuidadosamente calibrada em cores para garantir uma precisão de cores Delta-E <1 – tornando-a uma das telas com maior precisão de cores disponíveis em um smartphone. Há também suporte de alta faixa dinâmica HDR10+ para realismo visual aprimorado. Para minimizar a fadiga ocular enquanto fornece visuais impecáveis, o ROG Phone 3 passa pelas certificações TÜV Rheinland Low Blue Light (Solução de Hardware) e Redução de Flicker.

Bateria monstro

A bateria monstruosa de 6.000 mAh no ROG Phone 3 foi desenvolvida para ser usada para as batalhas mais longas. Existem vários mecanismos passivos de economia de energia, incluindo uma função de hibernação exclusiva que pode limitar proativamente os dados em segundo plano e o uso de energia em aplicativos selecionados. Esses mecanismos prolongam significativamente o tempo entre as cargas e também aumentam a vida útil da bateria.

Criado para jogadores, por jogadores

Jogos totalmente imersivos com controle total é o objetivo do ROG Phone 3, que mantém o pioneiro design ergonômico orientado para a paisagem de seus antecessores.

A nova tecnologia AirTrigger 3 fornece controles ultrassônicos de toque extra-precisos nas bordas do smartphone. Os recursos de gesto dos sensores laterais do AirTrigger 3 foram aprimorados ainda mais, incluindo um gesto swipe recém-adicionado e emulação de botão de partição dupla, proporcionando aos jogadores uma experiência de jogo no nível de console. Há também um novo sensor de movimento que adiciona outro gesto ao arsenal, permitindo que os jogadores controlem a ação agitando o dispositivo: é uma maneira totalmente nova de interagir com o dispositivo. O AirTrigger 3 oferece aos jogadores os melhores controles disponíveis em um smartphone para jogos e define a barra definitiva para a competição.

A exclusiva porta de carregamento USB-C® montada na lateral permite que os usuários mantenham a bateria recarregada enquanto jogam. A porta também conecta acessórios como o AeroActive Cooler 3, que possui um conector USB-C de passagem, uma conexão de áudio de 3,5 mm e um novo suporte na parte traseira para suportar o ROG Phone 3 em uma mesa para melhor visualização e experiência de jogo.

O ROG Phone 3 também recebe uma atualização significativa em seu sistema de áudio, ajustado em colaboração com os especialistas em áudio da Dirac. A análise do DXOMARK Audio dá ao ROG Phone 3 uma pontuação alta de 75 por seu desempenho. O DXOMARK Audio também observou que “Apesar das ressonâncias graves notáveis, o áudio reproduzido pelos alto-falantes demonstra um bom equilíbrio tonal geral, boa dinâmica e boa inteligibilidade, mesmo em volumes mínimos”.

Agora existe um modo dedicado para aprimorar ainda mais os efeitos sonoros do jogo para uma experiência imersiva. Os poderosos alto-falantes duplos voltados para a frente, posicionados na parte superior e inferior do telefone, agora são mais capazes de fornecer um som mais rico e detalhado, proporcionando um estéreo perfeito no modo paisagem. O ROG Phone 3 também suporta o Qualcomm aptX™ Adaptive para áudio de baixa latência e alta qualidade através de conexões Bluetooth®.

O ROG Phone 3 apresenta o ROG Connect, nova comunidade social online – integrada ao aplicativo Armory Crate – que permite que os proprietários do ROG Phone 3 se juntem e joguem com amigos ou esquadrões. O ROG Phone 3 oferece aos jogadores a melhor experiência de compartilhamento e comunidade.

A gama incomparável de acessórios modulares para o ROG Phone 3 inclui o novo Gamepad ROG Kunai 3 modular, que adiciona controles físicos de gamepad do tipo console ao ROG Phone 3; o novo ROG Lighting Armor Case para um novo estilo; e ROG Clip para conectar o telefone a controladores de console selecionados. O novo TwinView Dock 3 permite que o ROG Phone 3 seja expandido para tela dupla de 144 Hz, e o Mobile Desktop Dock permite que os jogadores conectem um teclado e um mouse para uma experiência de jogo semelhante a um desktop em uma TV ou monitor externo.

O ROG Phone 3 também está orgulhosamente em parceria com a Stadia e a Unity para estabelecer um ecossistema de jogos verdadeiramente integrado. Juntas, a parceria visa criar uma experiência de jogo móvel mais completa para os jogadores de hoje, fornecendo seu conteúdo preferido em qualquer lugar.

O ASUS ROG Phone 3 e o ROG Phone 3 Strix Edition ainda não estão disponíveis no Brasil.

