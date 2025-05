Herman Miller e Logitech G lançam cadeira gamers e streamers

A união da expertise em engenharia e design da Logitech G na ciência dos jogos, combinada aos 100 anos de excelência ergonômica da Herman Miller, traz ao mercado uma nova linha de móveis e acessórios para jogos de alto desempenho, incluindo a Embody Gaming Chair, a primeira cadeira verdadeiramente ergonômica do setor de games.

Com base na icônica Herman Miller Embody Chair, referência em cadeiras com design para distribuição de pressão, alinhamento natural e suporte a movimentos saudáveis, a Embody Gaming Chair foi modificada para atender às demandas de jogadores profissionais e streamers. Além da Embody Gaming Chair, as duas empresas estão trazendo uma mesa com altura ajustável e um braço de monitor para o mercado de jogos.

A Herman Miller e a Logitech G estudaram profissionais e jogadores de eSports por quase 2 anos, avaliando como melhorar seu desempenho e ajudá-los a cuidar melhor de seus corpos enquanto jogam. Quanto mais pesquisas as empresas fizeram com a comunidade de jogadores, mais descobriram que esses adotavam uma variedade de posturas em cadeiras sem perceber o impacto negativo que isso causava no desempenho e possíveis danos à saúde ao longo do tempo.

Para Tim Straker, CMO da Herman Miller, “Essa pesquisa aprofundada nos convenceu de que precisávamos modificar uma oferta atual para melhorar o apoio lombar, aumentar a inclinação para a frente, proporcionar maior capacidade de articulação e melhores ajustes para mesas e monitores”, Straker ainda complementa, “A cadeira Embody estabeleceu o padrão de referência para distribuição de pressão, alinhamento natural e suporte a movimentos saudáveis, por isso foi a escolha perfeita para ser modificada para atender as necessidades dos gamers.”

Atletas e streamers de eSports estão sentados em sua mesa três vezes mais que um trabalhador de escritório. Além disso, as empresas descobriram que um grande número de jogadores expressou insatisfação generalizada com o conforto e ergonomia proporcionados pelas cadeiras de jogos tradicionais, que se concentram somente na estética e como resultado, apresentam um declínio significativo no desempenho, causando desafios físicos e assim, lesões por movimento repetitivo.

“Os jogadores merecem soluções ergonômicas avançadas em todos os aspectos do jogo. Para reinventar a cadeira de jogos, fizemos uma parceria com a Herman Miller para transformar sua premiada cadeira Embody em uma solução que atenda às necessidades específicas dos jogadores atualmente”, disse Peter Kingsley, CMO da Logitech G. “Este é o primeiro passo para um relacionamento contínuo e estamos orgulhosos de trabalhar com a Herman Miller para encontrar novas maneiras de ajudar todos os jogadores a jogar da melhor maneira possível.”, completa Kingsley.

A cadeira Embody Gaming permite que os corpos dos jogadores estejam alinhados, equilibrados e confortáveis. Para chegar lá, foram feitas várias melhorias, incluindo espuma de resfriamento com partículas com infusão de cobre que suportam a postura ideal de jogo e reduzem o acúmulo de calor causado pela permanência em almofadas grossas por um período prolongado de tempo, e suporte pixelado, que distribui o peso uniformemente, para reduzir a pressão e incentivar o movimento – ambos essenciais para manter a circulação e o foco saudáveis.

Produtos adicionais para jogos

Além da cadeira Embody Gaming, as empresas apresentam as mesas de jogos Herman Miller Motia, Ratio e Nevi. O complemento perfeito para a cadeira de jogo Embody em estética e funcionalidade, essas novas mesas de jogos incentivam o movimento regular e permitem que os usuários alternem entre diferentes posturas para se adaptarem aos estilos de jogo dos jogadores, aumentando a energia e a eficiência. As mesas aprimoradas apresentam um acabamento preto fosco antimanchas e antirreflexo, que pode ser encontrado apenas nas mesas de jogos.

Ambos os produtos podem ser combinados com o suporte Ollin Gaming Monitor Arm, que suporta uma variedade de monitores e laptops de vários pesos e tamanhos. O braço tem uma ampla gama de movimentos, permitindo que os jogadores posicionem sua tela onde se sentirem mais confortáveis, incentivando uma postura mais saudável ao jogar.

Preços e disponibilidade

O lançamento desses novos produtos reforça a liderança mundial das empresas em soluções inovadoras e alto desempenho para jogadores.

A cadeira Embody Gaming, a mesa de jogos Ratio e o braço de monitor Ollin Gaming estarão disponíveis no Brasil a partir do dia 22/07 em

https://www.hermanmiller.com/products/gaming/