BGS Day acontece em 31 de julho

Convidados internacionais, influenciadores, cosplayers, gameplays, jogos, unboxing de acessórios, lançamentos, promoções e muito mais. Tudo do universo dos games e tudo online. Este ano, os milhares de visitantes da Brasil Game Show não estarão fisicamente reunidos no Expo Center Norte, mas poderão participar de uma superlive e entrar no clima da maior feira de games da América Latina. A programação do BGS Day começa na sexta-feira, 31 de julho, a partir das 13h, com a participação do produtor musical Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, e de Charles Martinet, dublador de Mario, famoso personagem da Nintendo, entre outras atrações que serão reveladas nos próximos dias. O BGS Day será transmitido pelos canais oficiais da Brasil Game Show no YouTube, Twitch e Facebook.

“Nossa intenção é manter a interação com os fãs durante o ano, minimizar a distância entre o público e a indústria e, por algumas horas, sintonizar toda a comunidade gamer numa corrente positiva, animada e disposta a se divertir, ainda que virtualmente”, explica Marcelo Tavares, fundador e CEO da Brasil Game Show.

Convidados internacionais, BGS Talks e eSports

O produtor musical Shota Nakama e Charles Martinet, o carismático dublador de Mario, estão entre as atrações do primeiro BGS Day. Já conhecido do público brasileiro após participar de duas edições do evento, o criador da Video Game Orchestra, que mistura hits dos games, banda de rock e orquestra, vai revelar curiosidades de sua trajetória, enquanto Martinet participará do BGS Talks, painel com grandes nomes da indústria que a BGS promove desde 2017. Na superlive também vai rolar um bate-papo sobre esportes eletrônicos e tudo o que rola no cenário competitivo.

Cosplayers

Para quem está com saudades de incorporar o personagem favorito do universo dos games, o BGS Day terá atrações especiais voltadas aos cosplayers.