LG apresenta série de vídeos sobre casa conectada

A LG Electronics do Brasil lançou uma série de vídeos para aproximar o consumidor da casa do futuro. Em cinco vídeos, a marca mostra, por meio da interação das pessoas com o aplicativo ThinQ e os produtos da empresa, como a conectividade faz diferença no dia a dia e como ela proporciona conforto e uma melhor qualidade de vida.

Com a assinatura “ThinQ. Sua casa conectada”, os cinco filmes da série serão veiculados uma vez por semana nas redes sociais da marca – LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, durante o mês de julho. Além disso, a empresa criou também uma landing page (http://www.lg.com/br/lg-thinq) com informações sobre a linha de produtos ThinQ, com conteúdo sobre conectividade, inteligência artificial, casa conectada e outros.

Dentro de casa já é possível ter aparelhos inteligentes que proporcionem praticidade, conectividade e comodidade às pessoas. Com o objetivo de apresentar soluções inteligentes e inovadoras que facilitem o dia a dia dos consumidores, o portfólio da LG conta com geladeiras, celulares, televisores, notebooks, condicionadores de ar e uma gama de produtos que podem ser monitorados e controlados com mais eficiência por meio do aplicativo LG ThinQ.

Com o auxílio do app, o usuário pode verificar, por exemplo, se a TV ficou ligada, ajustar os controles do condicionador de ar para evitar o desperdício de energia, ou baixar ciclos especializados para a lavadora para minimizar o uso de água. Além disso, os produtos também podem ser integrados com assistentes pessoais, como Google Assistente e Alexa, para proporcionar ainda mais conveniência e facilidade no controle dos dispositivos por meio de comando de voz.

A casa conectada já não é mais uma teoria, é uma ficção que saiu do papel e tornou-se realidade. As soluções de conectividade oferecidas pela LG podem contribuir para que as pessoas tenham melhores experiências, principalmente neste momento em que nossas relações com nossas casas foram ressignificadas. O objetivo da empresa com a série de vídeos é mostrar para o consumidor que é possível ter em mãos mais facilidade, praticidade, conectividade, conforto e qualidade de vida para suas rotinas.

Assista ao primeiro vídeo: