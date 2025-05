APP da Alexa com nova tela inicial

A Amazon anunciou ontem o que o aplicativo Amazon Alexa exibirá uma nova tela de início com uma navegação atualizada e com um novo design elegante para ajudar os clientes a executar tarefas rapidamente com a Alexa. Junto com a nova atualização, clientes podem agora pedir para a Alexa controlar dispositivos da sua casa inteligente, fazer lista de compras, escutar música e muito mais quando o aplicativo Alexa estiver aberto na tela, sem a necessidade de tocar no botão de ativação, apenas dizendo “Alexa” para começar. Os clientes podem ligar ou desligar a função a qualquer momento nas configurações do aplicativo.

Uma vez que a palavra de ativação é detectada, uma barra animada azul aparecerá na parte debaixo da tela, indicando que a Alexa está transmitindo seu pedido para a nuvem. Aqui estão alguns exemplos de experiências que os clientes podem ativar:

• “Alexa, me lembre de ligar para minha Mãe amanhã, às 13 horas”

• “Alexa, avise que o jantar está pronto”

• “Alexa, desligue as luzes da cozinha”

• “Alexa, abra o iFood”

A nova versão está disponível para iOS e Android e os usuários terão acesso aos recursos mais usados diretamente na tela inicial, enquanto navegam em um layout simplificado para encontrar tudo o que precisam. À medida que os clientes usam o aplicativo Alexa, ele melhora as sugestões personalizadas com base no que os clientes mais se interessam.

Veja abaixo o que é novo na atualização do aplicativo:

Uma experiência personalizada: Conforme os clientes usam o aplicativo, eles veem sugestões personalizadas em sua tela inicial, com base no que mais se interessam, como programar lembretes ou fazer listas de compras.

Engajamento com Alexa: Os clientes agora podem ver o botão para acionar a Alexa na parte superior da tela inicial do app para facilitar a localização e iniciar a conversa. Os clientes também podem habilitar a experiência mãos livres com Alexa, podendo apenas dizer “Alexa” sempre que o aplicativo estiver aberto.

Sugestões para novos clientes: Novos clientes podem ver sugestões para começar a usar Alexa, reproduzir músicas do Amazon Music ou gerenciar sua lista de compras.

Opção “Mais”: Os clientes agora podem selecionar a opção “Mais” na barra de navegação para exibir todos os recursos disponíveis no aplicativo, como Lembretes, Rotinas, Skills, Configurações e muito mais.

A Amazon está lançando essa atualização em todo o mundo no próximo mês, e até o final de agosto essa atualização estará disponível para todos os clientes em seus smartphones. Novos clientes podem baixar o aplicativo Alexa na App Store ou Google Play Store.

Como usar a Alexa

A Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo Alexa em um smartphone, na família de smart speakers Amazon Echo, ou em uma variedade de dispositivos, incluindo smart speakers, fones de ouvido, Smart TVs, entre outros, que possuem integração com Alexa.