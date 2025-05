PayPal e Mercado Livre iniciam integração dos serviços de pagamentos no Brasil e no México

O Mercado Livre, Inc. (NASDAQ: MELI), empresa líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros da América Latina, e o PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL), anunciam hoje a integração dos serviços de meios de pagamento das companhias no Brasil e no México, avançando na parceria firmada em dezembro de 2019.

A partir de agora, com lançamento gradual até meados de agosto, PayPal está disponível como opção de pagamento em comércios online no Brasil e no México que aceitam Mercado Pago, tanto no check-out on-line quanto via link de pagamento do Mercado Pago. A alternativa vai atender consumidores do Brasil e do México. Aproximadamente 346 milhões de clientes do PayPal poderão adquirir produtos em centenas de milhares de novos comércios online. Além disso, esses clientes terão a possibilidade de efetuar pagamentos com PayPal no marketplace do Mercado Livre, no Brasil e no México, ao acessar a plataforma de fora destes países.

“O Mercado Livre e o PayPal compartilham uma visão de permitir que os comerciantes possam competir e expandir de forma global o varejo on-line”, diz Federico Gomez Schumacher, gerente geral do PayPal Brasil e México. “Ao trabalhar em conjunto, aproveitamos nossa escala e capacidades para ajudar a impulsionar a inclusão e o acesso à economia digital global”.

Com a parceria, os comerciantes ganham acesso a uma base maior de consumidores, tanto no mercado interno quanto externo, bem como passam a se conectar a um ecossistema robusto de pagamentos digitais e soluções de serviços financeiros ao consumidor. Além de aumentar a capacidade de vendas da plataforma, a parceria ainda ampliará o poder de compra e de opções para milhares de consumidores em todo o mundo.

“O conjunto dos nossos serviços de e-commerce e tecnologia financeira nos colocam em uma posição única para contribuir para a democratização do comércio e o acesso ao dinheiro na América Latina. A parceria com PayPal nos fortalece também nesse sentido e ajuda a ampliar a escala dos benefícios que já oferecemos para consumidores e vendedores em nossa região”, afirma Paula Arregui, COO e Vice-Presidente Sr. de Operações de Mercado Pago.

Parceria na prática

Residentes do Brasil e do México, que estejam acessando o Mercado Livre de outros países, poderão usar o PayPal como meio de pagamento de suas compras. Os estrangeiros que efetuarem compras no marketplace do Mercado Livre de qualquer lugar do mundo com entrega no Brasil e no México também poderão usar o PayPal como meio de pagamento. Nesse primeiro momento, a parceria estará disponível apenas para transações realizadas via web, via celular ou computador, e será disponibilizada via app até o final do terceiro trimestre deste ano.

Já para os vendedores do Mercado Pago, PayPal estará disponível com um novo meio de pagamento via check-out on-line para transações dentro e fora do Brasil e México. Por exemplo, um residente no Brasil poderá usar o PayPal em vendedores locais acessando esses websites dentro ou fora do Brasil. A função estará disponível para todos os compradores que acessarem um check-out do Mercado Pago em qualquer loja online, ou utilizarem um Link de Pagamento do Mercado Pago. A integração com Mercado Pago deve estar concluída até meados de agosto.

Como próximo passo da parceria, nos próximos meses, os usuários do Mercado Pago no Brasil e no México poderão receber remessas da Xoom (serviço de transferências internacionais de recursos do PayPal Holdings Inc.) em suas contas do Mercado Pago. Além disso, o Mercado Pago será integrado à plataforma do PayPal para ser apresentado como um meio de pagamento alternativo aos comerciantes do PayPal fora do Brasil e México. Dessa forma, os usuários do Mercado Pago poderão usar suas contas digitais para comprar em sites estrangeiros que oferecem PayPal como meio de pagamento.