Brasil Game Show: é hoje!

Hoje, 31 de julho, a partir das 13h, os milhares de fãs da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, terão a oportunidade de se conectar com grandes nomes da indústria dos jogos eletrônicos, influenciadores digitais, jogadores de eSports, executivos e muitos outros convidados do BGS Day, uma superlive com mais de 8 horas que será transmitida nos canais oficiais da BGS no YouTube, Facebook, Twitch e no site da Brasil Game Show. Além de contar com algumas das tradicionais atrações da feira, como BGS Talks e BGS Meet & Greet, o BGS Day reserva uma série de atrações para o público, como uma divertida entrevista de BRKsEdu com Charles Martinet, participações dos Irmãos Piologo, Haru, Eng Leo e do humorista Igor Guimarães, cosplayers, novidades da BGS Jam e um painel comandado pelo head do YouTube Gaming no Brasil, Alessandro Sassaroli.

O evento começará com a participação de Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra e já conhecido do público brasileiro, que vai bater um papo animado com o apresentador da BGS David Tavares e com a apresentadora Ana Xisdê sobre produção musical na indústria de games, e relembrar com vídeos as apresentações da banda na edição de 2019 da Brasil Game Show.

A superlive segue com atividades do BGS Cosplay, notícias do mercado de games e a participação da youtuber Haru, que vai jogar Fortnite com os lançamentos da Warrior. Na sequência, os Irmãos Piologo comandam um quadro exclusivo do SBT Games em que desafiam os apresentadores do BGS Day e quem perder toma o “Café Gostô”, um café com sal, e Maisa manda um recado para o público do BGS Day antes de um desafio do jogo “Corre Maísa”.

Fãs de jogos independentes também terão bastante conteúdo para curtir, especialmente com o BGS Indie, que chega em seguida com um bate-papo com os fundadores do OxeLiz Games Studio sobre os desafios do mercado nacional de jogos eletrônicos e detalhes do desenvolvimento de INhabited Stations, game de simulação de cidades e sociedades.

Depois será a vez do humorista Igor Guimarães se apresentar no BGS Talks e dos fãs de Mortal Kombat curtirem o “Momento SAGA”, em que o professor da escola de artes, animação e games, Gabriel Brasil, desenhará um personagem de Mortal Kombat ao vivo, e a dubladora Thais Durães, voz da personagem Jacqui Briggs, falará com Rafael Nogueira, coordenador de Eventos da SAGA, sobre os desafios do mercado de dublagem.

Além de divertir, uma das propostas do BGS Day é trazer conteúdo, debates e informações sobre o mercado. Por isso, Alessandro Sassaroli, head do YouTube Gaming, participará de um BGS Talks sobre os desafios da produção de conteúdo gamer nesse momento de pandemia. Em seguida, haverá bate-papos com o youtuber Eng Leo, do canal Consoles e Jogos Brasil, e com o jornalista Humberto Martinez, da Editora Europa.

No momento dedicado à BGS Jam, os vencedores da maratona de desenvolvimento de games da BGS do ano passado anunciarão os detalhes da próxima edição da atração e darão dicas e conselhos aos futuros participantes.

O encontro chega à reta final com grandes momentos, a começar pelo meet & greet virtual entre o influenciador Skorpion e dez participantes, que farão perguntas sobre sua trajetória profissional. Em seguida, BRKsEdu, influenciador digital com mais de 8,5 milhões de seguidores no YouTube, entrevista Charles Martinet, dublador do famoso personagem Mario, da Nintendo, e a apresentadora Ana Xisdê conversa sobre eSports com as jogadoras Claudia ”Santininha” Santini, da INTZ, Bruna “bizinha” Marvila, da Furia Esports, Jéssica Flystyle” Pellegrini, da Last Name, e Amanda “AMD22k” de Abreu Oliveira, ex-pro player e influenciadora.

Doações de alimentos

Nas 12 edições da Brasil Game Show já realizadas foram arrecadas mais de 450 toneladas de alimentos. Na BGS Day, os participantes também poderão fazer suas doações e ajudar a Casa de David e as Casas André Luiz. Para colaborar, os participantes devem acessar, via QR Quode na tela ou link, o site da Ingresse: https://www.ingresse.com/bgs-day# e escolher os valores de R$5, R$10, R$25 e R$50, que corresponderão, respectivamente, a 1kg, 2kg, 5kg e 10kg de alimentos. As doações poderão ser feitas até quarta-feira, 5 de agosto.

Todas as informações do BGS Day também podem ser conferidas no site: https://www.brasilgameshow.com.br/bgs-day/