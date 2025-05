TikTok anuncia experiência XR interativa com show do The Weeknd

Reconhecido como plataforma de conteúdo criativo que promove experiências divertidas e positivas, o TikTok anuncia, com exclusividade, a primeira experiência de realidade aumentada no aplicativo, apresentando o astro internacional The Weeknd. Em parceria com XO, Republic Records e Wave, a maior plataforma global de vídeos curtos e criativos em formato para celular traz a The Weeknd Experience, um show virtual de um dos maiores álbuns de 2020, “After Hours”. A experiência imersiva de XR no TikTok LIVE stream, acontecerá na sexta-feira, 7 de agosto, às 21:30 na conta oficial @tiktok.

Com a primeira experiência musical virtual do TikTok, o usuário será cativado e suspenso no espaço, enquanto The Weeknd convida os espectadores para absorver o seu mundo, com seus próprios olhos. Além disso, os fãs terão a chance de interagir com o The Weeknd durante toda a transmissão, enquanto ele leva os usuários do TikTok a uma jornada épica do “After Hours”.

Criada pela Wave, líder de mercado em experiências interativas de entretenimento virtual, o #TheWeekndEXP oferece uma experiência “em casa” como nenhuma outra – uma apresentação tecnologicamente inovadora do artista mais ouvido do mundo no Spotify, tocando sucessos do seu mais recente número 1 “After Hours”, o álbum de R&B mais transmitido da história. O “After Hours” foi considerado pela revista Rolling Stone o maior álbum do primeiro semestre de 2020. “Blinding Lights” inspirou mais de 1,5 milhão de criações de vídeos no TikTok, acumulando dezenas de milhões de visualizações e o nascimento do “#BlindingLightsChallenge”. O sucesso da música no TikTok ajudou a levá-la ao primeiro lugar na Billboard Hot 100.

A Weeknd Experience irá arrecadar fundos para a The Equal Justice Initiative, e o TikTok irá equipará-los até atingir um determinado valor. A iniciativa está comprometida em desafiar a injustiça racial e econômica e proteger os direitos humanos básicos para as pessoas mais vulneráveis ​​da sociedade americana. Os fãs podem doar diretamente do aplicativo TikTok.

Os usuários do TikTok também poderão apoiar a causa adquirindo mercadorias exclusivas inspiradas na The Weeknd Experience e os valores também serão repassados à Equal Justice Initiative. O novo lançamento da cápsula do merch estará disponível apenas de 6 a 10 de agosto e estará disponível em http://shop.theweeknd.com. Mais informações sobre a Equal Justice Initiative também podem ser encontradas em http://eji.org/

O #TheWeekndEXP reunirá todos os usuários, de todas as esferas da vida, para criar memórias lendárias por meio de uma combinação de desafios de hashtags, efeitos criativos e uma experiência imperdível.