Canon indica presentes “tech” para este Dia dos Pais

Não é de hoje que a tecnologia e os eletrônicos fazem sucesso com os pais. Poucos são os que não têm pelo menos um aparelho tecnológico de encantar os olhos. É fato também que os papais amam filmar, fotografar e registrar momentos especiais, e neste período de pandemia surgiu uma nova necessidade. Muitos se aventuraram no mundo das gravações: em reuniões, palestras, aulas virtuais e vídeos sobre diversos temas no YouTube. Que tal neste Dia dos Pais dar um upgrade nos equipamentos eletrônicos de seu paizão?

Listamos abaixo cinco opções de presentes que farão seu pai o mais feliz do mundo e o ajudarão a se aventurar na internet, em criações, para o trabalho ou apenas no registro de momentos especiais ao lado de quem mais ama.

1. Combo Câmera SL3 Youtuber com Microfone e Tripé – R$ 4.100,00

Começamos nossa lista com este combo feito para aqueles pais que gostam de gravar vídeos, criar ou necessitam gravar vídeos como os professores que agora preparam suas aulas online neste período de pandemia. Não seria ótimo dar um upgrade nos equipamentos utilizados por ele? Quem sabe seu pai faz sucesso na rede e vira Youtuber profissional?! Neste combo, a Canon inclui a recém-lançada EOS SL3, câmera perfeita para quem busca um equipamento portátil, leve e com alta qualidade de imagem, uma Lente EF-S 18-55mm IS STM, um microfone e um tripé.

Para acessar o combo clique aqui.

2. Combo Câmera SL3 Youtuber com Microfone e Ring Light – R$ 4.470,00

A segunda dica de presente é praticamente igual à primeira, mas nesta opção você ainda leva pra casa um iluminador de led Ring Light para deixar a imagem da gravação ainda melhor, com mais claridade e um aspecto profissional. Esse produto é perfeito para vídeos, já que seu efeito uniformiza a pele, não faz sombras na imagem e realça os olhos. Então, neste combo seu pai ganha a EOS SL3, uma Lente EF-S 18-55mm IS STM, um microfone, um tripé, uma Ring Light e uma bolsa de acessórios.

Para acessar o combo clique aqui.

3. Combo Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm + Ring Light com Tripé – R$ 2.630,00

Esta é uma opção mais barata e feita para quem nunca teve contato com uma câmera, mas quer trazer mais qualidade às suas gravações e transmissões. Se seu papai participa de reuniões ou tem interesse em compartilhar conteúdos sobre algo específico, com certeza ele irá aprovar este combo que inclui uma EOS Rebel T7, uma Lente EF-S 18-55mm IS STM, um iluminador de led Ring Light, um tripé e uma bolsa de acessórios.

Para acessar o combo clique aqui.

4. Impressora Multifuncional MEGA TANK G6010 – R$ 1.499,00

O trabalho no modelo home office se tornou quase que obrigatório nos últimos meses, por conta disso, vários pais tiveram que se adaptar a esta nova realidade e viram a necessidade de ter equipamentos em casa com alta produtividade e que não os deixassem na mão. A impressora tanque de tinta MEGA TANK G6010 é uma ótima opção de presente para papais que trabalham em casa ou em pequenos escritórios. O sistema de abastecimento contínuo de tinta é o destaque da Mega Tank G6010, em que as garrafas possuem resistência contra vazamentos e imprimem até 7.700 páginas coloridas. É alta produtividade e baixo custo de impressão garantidos.

Para acessar o produto clique aqui.

5. Lente EF 50mm f/1.4 USM – R$ 1.469,90

Não poderíamos deixar de fora da nossa lista uma dica de lente fotográfica para aqueles pais que amam registrar momentos especiais. A lente EF 50mm f/1.4 USM da Canon, a famosa “50tinha”, tem um ótimo custo benefício. Ela é ideal para o registro de retratos, cenas de ação e fotografias noturnas. Além disso, sua abertura máxima de f/1.8 possibilita a gravação de lindos vídeos com desfoque.

Para acessar o combo clique aqui.

Se o presente for acompanhado de uma mensagem com palavras de carinho, seu pai ficará muito feliz com seu empenho e dedicação. Feliz Dia dos Pais!

Todos os produtos desta lista, se comprados no site da Canon, vêm com 2 anos de garantia. Os preços estão com desconto especial do Dia dos Pais.