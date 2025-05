Samsung apresenta cinco novos dispositivos Galaxy

Na quarta-feira (05), a Samsung realizou seu primeiro evento virtual, o Galaxy Unpacked, transmitido ao vivo da Coreia do Sul, para apresentar um conjunto de dispositivos poderosos. Os cinco aparelhos anunciados durante o evento se integram perfeitamente para empoderar os consumidores que navegam em um mundo em rápida mudança: Galaxy Note20¹ e Galaxy Note20 Ultra¹, a linha Note mais poderosa de todos os tempos; Galaxy Tab S7 e S7+¹, tablets versáteis para produtividade e criatividade; Galaxy Watch3¹, um smartwatch premium, juntamente com recursos avançados de saúde; Galaxy Buds Live¹, fones de ouvido elegantes e ergonômicos com qualidade de som superior; e o Galaxy Z Fold2¹, o smartphone dobrável da próxima geração.

“Nunca antes confiamos tanto na tecnologia como hoje. É como permanecemos conectados à medida que navegamos pelos desafios extraordinários enfrentados em todo o mundo”, disse o Dr. TM Roh, Presidente e Chefe de Negócios de Comunicações Móveis da Samsung Electronics. “A tecnologia deve facilitar a vida, não a tornar mais complexa. Por isso, introduzimos cinco novos poderosos dispositivos. Sozinhos, eles são ferramentas poderosas para ajudar você a maximizar o trabalho e a diversão. Juntos, como parte do ecossistema Galaxy, trabalham de maneira integrada, para que você possa dedicar seu tempo ao que mais importa”.

Galaxy Note20 e Note20 Ultra: a linha Note mais poderosa até hoje A linha Galaxy Note 20 é destaque em produtividade e funciona como um computador, permitindo que você jogue como um profissional. A linha tem duas versões: Galaxy Note20 Ultra, projetada para fãs que exigem o melhor em poder e produtividade, e Galaxy Note20, para usuários mais amplos da linha Note que procuram maximizar seu tempo para trabalhar e se divertir. Ambos são projetados para oferecer eficiência, de modo que você permaneça conectado com aqueles que ama. Poderoso para o trabalho Hoje, precisamos de aparelhos que são tão flexíveis quanto nós, de forma que possamos trabalhar, nos divertir e nos conectarmos da forma que quisermos. Leve a sua produtividade para o próximo nível com a linha Galaxy Note20. O mais recente lançamento da Samsung transforma o seu jeito de trabalhar, permitindo que faça mais a qualquer hora, em qualquer lugar. Agora, na linha Galaxy Note20, a nova S Pen e as funcionalidades do Samsung Notes te proporcionam uma experiência ainda mais poderosa que se estende ao Galaxy Tab S7 e Tab S7+, permitindo flexibilidade e conveniência. Além disso, uma relação mais profunda com a parceira de longa data da Samsung, a Microsoft, permite que a linha Note20 e o seu Windows PC trabalhem perfeitamente em sintonia. • Uma S Pen avançada: uma das soluções favoritas entre os fãs leais e multitarefas da linha Note, a S Pen aprimorada da série Galaxy Note20 oferece a melhor experiência de escrita para que você possa capturar suas ideias, sempre que houver inspiração. A série Galaxy Note20 tem uma precisão mais realista do que nunca, oferecendo capacidade de resposta inigualável. O novo recurso de ações do S Pen em qualquer lugar facilita a navegação, não importa qual aplicativo você esteja usando. Por exemplo, se você deseja retornar à tela inicial, basta fazer um movimento para cima e para baixo com a S Pen. • Uma experiência mais flexível e proveitosa do Samsung Notes: precisamos de ferramentas projetadas para nos permitir trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo. Para ajudá-lo a capturar, editar e compartilhar suas ideias em seu smartphone, tablet ou PC, o Samsung Notes possui recursos de salvamento e sincronização automáticos, para que o trabalho perdido se torne algo do passado. O Samsung Notes converte automaticamente sua caligrafia bagunçada em caligrafia legível. Também é fácil dar feedback em movimento, agora que você pode editar, anotar e destacar PDFs ou apresentações do Microsoft PowerPoint no Samsung Notes. Use a nova opção para gravar áudio enquanto você escreve notas e apenas toque em uma palavra em suas notas para ir para aquele momento na gravação. E mantenha tudo organizado com um novo e intuitivo gerenciamento de pastas que facilita a localização de tudo. • Trabalhe de maneira mais inteligente em vários dispositivos: com o Link para Windows² atualizado, agora você pode acessar facilmente seus aplicativos móveis diretamente do seu PC com Windows 10 sem interromper o fluxo. Até o final do ano, você poderá executar vários aplicativos lado a lado no seu PC. Crie atalhos no seu PC com Windows 10 para nunca precisar pesquisar no telefone os aplicativos de redes sociais favoritos e a Galeria. E todos os seus ecossistemas de produtividade estão alinhados entre os dispositivos quando o Samsung Notes é sincronizado com o Microsoft OneNote e Outlook3, e os lembretes são sincronizados com o Microsoft Outlook, To Do e Teams4, para que tudo que você precisa esteja ao seu alcance, não importa onde você esteja.

Poderoso para a diversão A Samsung também está trazendo sua parceria com a Microsoft para o lado do entretenimento na série Galaxy Note20, levando o jogo virtual para o próximo nível. Mergulhe totalmente na experiência de jogo móvel mais poderosa que a Samsung já criou em um smartphone, para que você possa jogar como um profissional em seu sofá, quintal ou em outro lugar de casa. A série Galaxy Note20 vem com desempenho de nível superior, conectividade e nossa melhor tela até agora. Além disso, a série Galaxy Note20 inclui ferramentas de nível profissional para capturar fotos impressionantes e criar vídeos cinematográficos, e oferece experiências avançadas de multitarefa. • Seus jogos Xbox favoritos na série Galaxy Note20: a partir de 15 de Setembro de 2020, jogue mais de 100 jogos de Xbox no seu smartphone ou tablet, diretamente da nuvem (beta) com o Xbox Game Pass Ultimate, incluindo sucessos como Minecraft Dungeons and Gears 5⁵. A experiência de jogar na linha Galaxy Note20 é ainda mais aprimorada com seu reforço de jogo de IA e otimização de resposta de áudio Bluetooth e latência de toque de 240Hz no Galaxy Note20 Ultra. Além disso, com uma tela grande e imersiva com uma experiência de jogo suave, graças ao processador mais rápido de um Galaxy, a linha Galaxy Note20 permite experiências de jogos profissionais que cabem no seu bolso. • Obras cinematográficas na palma da sua mão: com proporção de aspecto 21:9 e gravação em 24fps, a câmera 8K da série Galaxy Note20 agora oferece acesso a resolução ultra alta e experiência de vídeo com qualidade profissional. Use o poderoso modo Video Pro com foco de nível profissional, áudio, exposição, iluminação, ferramentas de zoom e gravação de 120fps nas opções FHD para vídeos em estilo cinematográfico. O novo sensor de foco automático a laser do Galaxy Note20 tem focagem ultra precisa, além do Vídeo com Foco Dinâmico que proporciona profundidade às suas filmagens. As lentes profissionais e o avançado Space Zoom permitem fotografar cenas com detalhes perfeitos. Você também pode controlar e ajustar a direção do microfone do Galaxy Note20 para onde deseja que o som seja capturado com clareza. Pareado com o Galaxy Buds Live, você pode gravar áudio nítido, independentemente da quantidade de ruído em segundo plano6. • Multitarefa com maestria com o Samsung DeX avançado: pela primeira vez com o Samsung DeX, conecte a série Galaxy Note20 sem fio a uma Smart TV7 quando precisar de uma tela maior. Gerencie duas telas simultaneamente com o Galaxy Note20 e uma tela de TV, para que você possa enviar mensagens de texto para seus amigos enquanto joga ou obter feedback em tempo real enquanto compartilha sua última obra-prima em vídeo. Legado de poder e desempenho Galaxy O Galaxy Note consolidou seu status como o smartphone mais poderoso. A série Galaxy Note20 continua esse legado, como a série Note ainda mais poderosa, para oferecer a você tudo o que você sabe, ama e espera de um Galaxy. A série Galaxy Note20 é construída com o processador mais rápido de todos os dispositivos Galaxy. Possui tecnologia de ponta e as melhores experiências móveis da categoria, sem sacrificar o design icônico, atemporal e durável. O Galaxy Note20 e o Note20 Ultra apresentam uma nova cor Mystic Bronze – tons neutros suaves que transcendem as novas tendências. Pela primeira vez na série Note, o Galaxy Note20 Ultra oferece a vívida e brilhante tela Amoled Dinâmica 2X e a taxa de atualização de 120Hz, proporcionando visuais deslumbrantes e suaves em nossa melhor tela até agora, que se ajusta automaticamente ao conteúdo que você está visualizando para prolongar a vida útil da bateria. Desfrute de uma bateria inteligente durante todo o dia e recursos de carregamento super-rápidos8, recebendo mais de 50% de carga em apenas 30 minutos9, para que você nunca precise se preocupar com a falta de energia. Continue com a liderança em 5G da Samsung e aproveite uma experiência nível superior para tudo o que você gosta de fazer graças ao ultrarrápido 5G10, com latência ultrabaixa. A série Galaxy Note20 pesquisa e recomenda automaticamente redes de alta velocidade e fornece redes Wi-Fi 611 estáveis com latência otimizada para vários serviços de streaming. Você pode ter certeza de que o hardware e o software da série Galaxy Note20 estão protegidos de ponta a ponta graças ao Samsung Knox. Pela primeira vez em um dispositivo Galaxy com UWB12, o compartilhamento de arquivos alcançará um novo nível de agilidade e facilidade no Galaxy Note20 Ultra13. Simplesmente apontando o Note20 Ultra para outro dispositivo Galaxy com UWB, o recurso Compartilhar por Proximidade listará automaticamente as pessoas que estão próximas a você na parte superior do seu painel de compartilhamento. A funcionalidade futura do UWB também ajudará você a encontrar as coisas com mais precisão com a tecnologia AR e desbloquear sua casa como uma chave digital. Descubra novas experiências com o Ecossistema Galaxy Conectado Os dispositivos e serviços da Samsung foram projetados para trabalhar juntos sem esforço, elevando não apenas o trabalho e a diversão, mas tudo o que é importante para você. Leve o Galaxy Note20 para o próximo nível, combinando-o com outras novidades da Samsung Galaxy: Galaxy Tab S7 e Tab S7+, Galaxy Watch3 e Galaxy Buds Live. Com esses complementos à experiência proporcionada pelo Galaxy Note20, você pode trabalhar com mais inteligência, jogar mais, viver mais saudável e se comunicar melhor. Galaxy Tab S7 e Tab S7+: tablets versáteis para criatividade e produtividade O Galaxy Tab S7 e o Tab S7+ são dois tablets versáteis que combinam a capacidade de um PC, a flexibilidade de um tablet e a conectividade de um smartphone. Com base no legado da liderança da Samsung em 5G, o Galaxy Tab S7 e o S7+ permitirão que você realize videoconferências perfeitas, downloads rápidos e streaming praticamente sem atrasos.

Experimente a produtividade no PC no Galaxy Tab S7 e S7+ graças a um poderoso processador, uma experiência aprimorada de teclado (Capa Teclado vendida separadamente) e uma S Pen aprimorada com recursos semelhantes aos da série Galaxy Note20 – tudo isso permitindo que você obtenha mais feito em menos tempo. Além disso, um tablet não deve apenas aprimorar nosso trabalho, mas também deve nos ajudar a tirar o máximo proveito de nosso tempo de inatividade. Para entretenimento elevado, o Galaxy Tab S7 e o S7+ apresentam uma tela imersiva com uma taxa de atualização de 120 Hz, para que você possa aproveitar ao máximo os jogos baseados na nuvem e o streaming de alta definição que o 5G permite – ou fazer os dois ao mesmo tempo com o upgrade recursos de multitarefa. Para usuários que desejam ainda mais espaço para trabalhar, se divertir e criar, o Galaxy Tab S7+ oferece uma tela Super AMOLED extra grande de 12,4 polegadas. Esses tablets também tornam mais fácil do que nunca trabalhar em vários dispositivos. Quando não há uma rede Wi-Fi à vista, você pode usar o Hotspot automático para conectar automaticamente outros dispositivos Galaxy ao seu tablet habilitado para 5G. E com o “Compartilhar por Proximidade”14, você pode transmitir arquivos sem esforço para contatos próximos. Use o Galaxy Tab S7 e S7+ para estender o seu PC Samsung15 com a segunda tela, para que você possa escolher entre duplicar e estender sua tela16. Maximize sua produtividade ainda mais com ferramentas como Samsung Notes, S Pen, teclado Book Cover e mouse Bluetooth para obter uma experiência completa de computação. Galaxy Watch3: smartwatch premium com recursos avançados de saúde O Galaxy Watch3 é um companheiro de última geração para gerenciar suas rotinas, quebrar suas metas de condicionamento físico e tomar a frente da sua saúde. Construído com materiais premium e uma versão reduzida do popular painel giratório, o Galaxy Watch3 apresenta a perfeição de um relógio de luxo, enquanto ainda é confortável o suficiente para usar o dia todo e a noite toda. Mas este smartwatch não é apenas atraente para os olhos – é também o centro da sua experiência de bem-estar, com as ferramentas de saúde mais abrangentes da Samsung até agora. Com o recurso “Saturação de Oxigênio” você pode medir e rastrear a quantidade de oxigênio ao longo do tempo, para fins de condicionamento físico e bem-estar17. O novo aplicativo Samsung Health Monitor no Galaxy Watch3 oferece medidas de pressão arterial18 e eletrocardiograma, disponíveis em mercados onde esses recursos foram autorizados19. Quando uma possível queda é detectada, sua localização será enviada imediatamente para contatos pré-definidos20. O “Análise de Corrida” o ajudará a correr, melhorar a forma e evitar lesões, enquanto o VO2 max acompanha o progresso para fornecer informações sobre o consumo de oxigênio21. Para aqueles que desejam permanecer em forma enquanto estão em casa, a Samsung Health oferece mais de 120 programas de treinamento em casa diferentes, para que você possa acompanhar o progresso do seu treino no relógio.

Galaxy Buds Live: fones de ouvido elegantes e ergonômicos com qualidade de som incrível Com um design verdadeiramente icônico e um ajuste confortável, o Galaxy Buds Live não se parece com nada que você já viu ou usou antes. Combinando a experiência sonora do AKG com um alto-falante de 12mm e duto de graves, o áudio soa profundo e rico para que você possa desfrutar da música da maneira como o artista pretendia. O Galaxy Buds Live vem com três microfones e uma unidade de captura de voz para que você sinta como se estivesse na mesma sala que seus entes queridos, mesmo quando está separado. Esses fones de ouvido possuem o Cancelamento Ativo de Ruído22 do tipo aberto, trazendo o melhor de ambos: qualidade de som vívida e espaçosa, com a capacidade de você sintonizar (ou sair do) o mundo ao seu redor. Remodelando o que é possível com o Galaxy Z Fold2 A Samsung continua a ser pioneira em uma categoria totalmente nova de dispositivos móveis, apresentando a próxima geração de dobráveis – o Galaxy Z Fold2. Após lançar dois dispositivos dobráveis e ouvir o feedback dos usuários sobre as atualizações e os novos recursos mais solicitados, a Samsung lança o Galaxy Z Fold2 com significativas inovações que oferecem aos usuários uma experiência dobrável aprimorada e mais refinada. O Galaxy Z Fold2 combina a portabilidade e a flexibilidade de um smartphone com a potência e o tamanho da tela de um tablet para a máxima produtividade. Dobrado ou desdobrado, você pode desfrutar de uma experiência móvel de luxo com o design premium do Galaxy Z Fold2. O modelo vem com duas telas Infinity-O de borda a borda. A tela de capa tem 6,2 polegadas, enquanto a enorme tela principal tem 7,6 polegadas23, tornando-as maiores do que o Galaxy Fold. Com seu design elegante e engenharia refinada, o Galaxy Z Fold2 vem em duas cores igualmente impressionantes: Mystic Black e Mystic Bronze. Para usuários que buscam um design premium exclusivo, a Samsung firma novamente a parceria com a icônica casa de moda de Nova York Thom Browne para oferecer uma edição limitada do Galaxy Z Fold2 Thom Browne da Galaxy. Com o Galaxy Z Fold2, a Samsung continuará a inspirar todas as novas possibilidades para toda a categoria dobrável.