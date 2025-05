Xbox Wire chega oficialmente ao Brasil com as últimas novidades sobre Xbox e seus serviços

O Xbox Wire, site oficial de notícias e informações para todos os assuntos relacionados a Xbox, chega oficialmente ao Brasil nesta quinta-feira (6). Com o lançamento, fãs da plataforma de jogos da Microsoft, jornalistas e criadores de conteúdo poderão receber em primeira mão notícias e artigos sobre os consoles e serviços da marca – incluindo o Xbox Series X e o Project xCloud, além de novidades de Xbox Game Pass e também dos jogos dos Xbox Game Studios e parceiros.

“O Brasil foi escolhido devido à sua importância para o nosso ecossistema. Com jogadores tão dedicados ao console e PC, nos pareceu natural trazer notícias em primeira mão no nosso idioma”, aponta Bruno Motta, gerente de Xbox para o Brasil. “O lançamento do Xbox Wire Brasil nos aproxima ainda mais do nosso público-alvo, oferecendo as novidades ao mesmo tempo em que são publicadas no exterior. Com isso, reforçarmos nosso compromisso com o país e nos aproximamos ainda mais da nossa comunidade de jogadores brasileiros”.

O site original foi criado em maio de 2013 nos Estados Unidos para atender a uma demanda do público, que procurava por informações atualizadas sobre o Xbox. O sucesso do projeto levou à criação do Xbox Wire na Alemanha, México e França nos anos seguintes.

No Brasil, o Xbox Wire em Português já chega com textos detalhados sobre as últimas tecnologias e lançamentos da Microsoft no setor de jogos, com destaque para o novo console Xbox Series X, a Xbox Velocity Architecture, responsável por reduzir o tempo de carregamento dos jogos e expandir a capacidade dos mesmos, e o Project xCloud, que permite o streaming de títulos diretamente da nuvem para plataformas móveis.

A cadência de publicações no Xbox Wire Brasil será diária, com informações relevantes para a região, além de conteúdos assinados por Phil Spencer, líder da divisão de Xbox na Microsoft, engenheiros da companhia e desenvolvedores de grandes estúdios.

O site pode ser acessado a partir do seguinte endereço: https://news.xbox.com/pt-br/.