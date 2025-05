AMD Radeon™ Graphics traz recursos poderosos e visuais deslumbrantes no Horizon Zero Dawn

Hoje os jogadores de PC estão dando um importante passo para entrar em um futuro exuberante e perigoso, enquanto procuram desvendar os mistérios de um mundo governado por máquinas no Horizon Zero Dawn™ Complete para PC . A AMD e a Guerilla uniram suas forças para oferecer suporte ao Dia 0 para o jogo, proporcionando visuais impressionantes e desempenho para os jogadores Radeon no DirectX 12.

Além disso, o jogo Horizon Zero Dawn™ Complete para PC faz parte de um grupo com mais de 20 títulos de sucesso que integram o kit de ferramentas visuais AMD FidelityFX e é o primeiro a desfrutar do FidelityFX Single Pass Downsampler (SPD) para efeitos visuais e desempenho otimizados. Os jogadores testemunharão um poderoso arsenal de recursos, incluindo: