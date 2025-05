Samsung apresenta Galaxy A01

A Samsung anuncia, nesta segunda-feira (10), a chegada do Galaxy A01 Core ao Brasil. Idealizado para oferecer recursos para quem procura um smartphone para atividades básicas do dia a dia, o dispositivo apresenta formato compacto, design ergonômico e bateria de longa duração.

“A Samsung busca ampliar cada vez mais o portfólio para disponibilizar smartphones que contemplem diferentes perfis de usuários, com necessidades variadas. O Galaxy A01 Core oferece todos os recursos necessários para otimizar as tarefas mais simples da rotina, seja se divertindo, navegando pelas redes sociais ou trocando mensagens, ou trabalhando, visualizando e-mails”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

O display com 5,3 polegadas¹ conta com resolução HD+ (1480 x 720), proporcionando um alto nível de qualidade na visualização de conteúdos. A câmera frontal, com 5 MP, disponibiliza recursos de Inteligência Artificial (IA) para aprimorar a imagem, como filtros e o modo Beauty. Já a câmera traseira, com 8 MP, eleva ainda mais o nível de qualidade das imagens.