Positivo lança cinco modelos de computadores “tudo em um”

Design, praticidade e produtividade. Com esses atributos, os computadores ‘tudo em um’ da família Positivo Union caíram no gosto do consumidor. Com CPU e monitor integrados, menos cabos e menor consumo de energia, eles oferecem a eficiência de um desktop em um design compacto, ocupam pouco espaço e têm preços imbatíveis. Agora, para atender tanto a empresas que precisam otimizar seus espaços e prover o distanciamento de seus funcionários, bem como a usuários que querem trabalhar, estudar ou se divertir em casa de maneira mais confortável, a Positivo está ampliando a linha com cinco novos modelos Positivo Union, e todos já vêm também com teclado e mouse sem fio para facilitar ainda mais a limpeza do espaço. As novidades estão disponíveis no varejo físico e online de todo o Brasil, pelo preço sugerido a partir de R$3.049,00.

Em comum, os cinco modelos têm monitor de LED de 22″, com 7,2 mm de espessura e qualidade de imagem em todos os ângulos garantida pela tecnologia Full HD com tecnologia IPS. A 8ª geração de processadores Intel Core está presente em todos eles, para mais desempenho e menos consumo de energia. As máquinas também contam com memória DDR4, que permite mais transferências e downloads de arquivos em menos tempo, além de licença de software de antivírus gratuita por 30 dias. As diferenças entre os modelos estão no sistema operacional, na versão do processador, na quantidade de memória RAM e na capacidade do armazenamento.

O Positivo Union i3 4500B é a versão inicial com processador Intel Core i3, Windows 10, HD de 500 GB e 4 GB de memória RAM. Há também o Positivo Union i3 41TB e o Positivo Union i3 41TBi que possuem as mesmas especificações do Union i3 4500B, mas com HD de 1 TB e sistema operacional Linux, respectivamente. Já o Positivo Union i3 81TB tem Intel Core i3, Windows 10, HD de 1 TB e 8 GB de memória RAM. E, por fim, o Positivo Union i3 81TBi é o mais avançado por apresentar especificações semelhantes às do Union 81TB com o diferencial do processador na versão i5.