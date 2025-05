Tp-link lança Deco M3 e aumenta sua oferta de roteadores mesh

Cobertura Wi-Fi total, velocidade de conexão e estabilidade de sinal de internet são algumas das notórias características da tecnologia mesh que estão disponíveis no Deco M3 , novo aparelho da TP-Link, marca global líder em conectividade. O modelo chega para aumentar a oferta dessa linha de roteadores da companhia e será comercializado em forma de kit, composto pelo já conhecido DECO M4 e o extensor mesh DECO M3W, garantindo alcance de sinal para áreas de até 200 m² com eficácia e segurança.

“Os roteadores DECO trabalham juntos, em conexões sem fio de 2.4 GHz e 5 GHz, utilizando um sistema de rede unificada que promove cobertura Wi-Fi completa em todos os cômodos da casa, eliminando qualquer área de sombra de sinal”, explica Marcello Liviero,Diretor de Nacional de Vendas da TP-Link no Brasil.

O roteador e o extensor se alternam, automaticamente, assegurando velocidade de até 1167 Mbps, que são distribuídos igualmente em todos os ambientes. Devido à sua função Self-Healing, eles mantêm a conexão mesmo se algum dos equipamentos parar de funcionar.

O DECO M3 é ideal para residências com alto consumo de internet como, por exemplo, para casas que estão com muitas pessoas em home office ou em que crianças e adolescente estão praticando o ensino à distância, além de oferecer ainda mais comodidade para momentos de lazer, com streaming de vídeos e jogos. Ele oferece conexões sem atraso para até 100 dispositivos simultâneos e conta ainda com a função ‘Controle dos Pais’, que limita o tempo de conexão e bloqueia sites inadequados, de acordo com perfis exclusivos criados para cada membro da família.

A instalação do M3 é simples e prática, feita pelo aplicativo Deco, que garante total gerenciamento da rede Wi-Fi, conferindo os acessos e aparelhos conectados.

“Essa novidade é ideal para todos os tipos de casas e famílias, pois ela promove uma cobertura de internet rápida, eficiente e completa. Outro diferencial é a praticidade e a segurança desde o momento da instalação até o uso diário, garantindo o controle de acesso dos usuários da rede Wi-Fi”, conclui o diretor.

O novo DECO M3 já está disponível no Brasil. Para mais informações, acesse http://www.tp-link.com/br/