Inscrições para o quarto ciclo de cursos online e gratuitos do Code IoT estão abertas

Está disponível o quarto ciclo de cursos online e gratuitos do Code IoT, a plataforma de capacitação em Internet das Coisas realizada pela Samsung em parceria com o LSI-TEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico. É possível fazer a inscrição até o dia 6 de setembro. O novo período de aulas se encerra em 20 de setembro.

A programação do quarto ciclo envolve cursos de “Introdução à Internet das Coisas”, “Aprendendo a programar”, “Eletrônica: conceitos e componentes básicos”, “Programação física com Arduino”, “Desenvolvendo apps para celulares” e “Construindo objetos inteligentes conectados”.

Os usuários podem se registrar em mais de um curso. Cada curso tem seis semanas de duração e é dividido em quatro seções e um projeto final. Para obter o certificado de capacitação, é preciso obter pontuação final de 60%. O total é formado pelo desempenho em exercícios (50% da pontuação) e pelo projeto final (mais 50%).

Já estão programados mais três ciclos ainda em 2020, que começarão entre setembro e dezembro. Em abril, a agenda de cursos online e gratuitos do Code IoT foi antecipada como forma de atender às necessidades do novo cenário em que vivemos. E a procura disparou. Já são mais de 200 mil usuários registrados e mais de 1,2 mil professores capacitados pelos conteúdos que estão disponíveis em três idiomas – português, inglês e espanhol. Os brasileiros são os recordistas de inscrições.

“O quarto ciclo de cursos reforça a visão global que a Samsung tem na área de cidadania corporativa: Together for Tomorrow! Enabling People. Estamos conectados com as novas tendências e prontos para seguir capacitando as pessoas na busca por oportunidades melhores no mercado de trabalho”, destaca Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.