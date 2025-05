TP-Link lança roteador Archer C80

TP-Link , marca global líder em conectividade, anunciou recentemente o lançamento de seu mais novo roteador Wi-Fi, o Archer C80. Refinando as opções de dispositivos com tecnologia AC da marca, o Archer C80 tem como principais características conexão de alto desempenho, cobertura ampla, além de permitir a conexão simultânea de vários equipamentos, atendendo a crescente necessidade de distribuição de sinal para diversos dispositivos ao mesmo tempo, por conta da nova rotina de home office que muitas pessoas estão vivendo.

Com a tecnologia MIMO 3×3 embarcada, promovendo mais eficiência com transmissão de dados em três fluxos para os dispositivos pareados, o Archer C80 oferece uma alternativa acessível aos consumidores que desejam ter em casa a moderna conexão Wi-Fi 802.11ac Wave2. O padrão de conectividade presente no dispositivo apresenta 1300 Mbps na faixa de 5 GHz e 600 Mbps na faixa de 2,4 GHz.A modernidade do modelo também está presente em seu design clean e de linhas retas, com quatro antenas externas.

O roteador conta com a tecnologia beamforming, responsável por uma conexão sem fio altamente eficiente para uma cobertura Wi-Fi aprimorada, detectando os aparelhos disponíveis e concentrando a força do sinal sem fio em sua direção, mesmo quando distantes ou com pouca energia.

“O desempenho de seu chip interno e suas antenas de alto alcance fazem com que o roteador se destaque em termos de cobertura, capacidade e estabilidade sem fio. O sistema operacional do chip é totalmente otimizado, nos permitindo oferecer o Archer C80 a um preço competitivo e acessível comparado a outros roteadores com funções semelhantes disponíveis no mercado”, explica Marcello Liviero,Diretor de Nacional de Vendas da TP-Link no Brasil .