Acer anuncia novos notebooks gamers Nitro 5 com Processadores Móveis AMD Ryzen

A indústria de jogos eletrônicos está cada vez mais forte e em expansão pelo mundo. Segundo a Newzoo, empresa especialista em análises do mercado gamer, este ano o setor de jogos em computadores deve ter um crescimento esperado de 4,8%, atingindo 1,3 bilhão de jogadores. Por conta disso, a Acer, líder absoluta no mercado gaming para o varejo no Brasil, reforçou sua linha de notebooks gamers Nitro 5 com Processadores AMD Ryzen 7 e Processadores Móveis Ryzen 5. São três novos modelos que chegam a Acer Store e nos principais varejistas do país este mês.

“A Acer é referência no mercado gamer brasileiro e mundial. Com isso, a empresa sempre busca inovar em seu portfólio de produtos e está ampliando a linha Aspire Nitro 5 com modelos com Processadores Móveis AMD Ryzen. Aproveitando toda a experiência em games da AMD e o know-how de ser o processador dos principais consoles do mundo como Xbox e Playstation, com os novos notebooks Acer equipados com AMD, os consumidores terão no mercado brasileiro equipamentos que entregam a melhor experiência em jogos com o melhor custo-benefício”, explica Renato Almeida, gerente sênior de produtos da Acer Brasil.

“A escolha dos produtos AMD e a liderança de nossas tecnologias nos mercados de PCs cresceram significativamente e estamos entusiasmados por fazer parte da nova linha Aspire Nitro 5, que é uma referência no mercado de notebooks para jogadores”, diz Sergio Santos, gerente geral da AMD. Brasil. “Essa parceria estratégica ampliará o alcance de nossos processadores e trará mais notebooks Ryzen para os jogadores brasileiros, oferecendo um desempenho poderoso, experiências e uma incrível qualidade visual”, conclui Santos.

“Os consumidores da Acer e AMD no mercado brasileiro terão equipamentos que oferecem a melhor experiência de jogo com o melhor preço”, diz Almeida.

Confira detalhes das novidades da linha gamer Nitro 5 da Acer:

Nitro 5 com Processador Móvel AMD Ryzen 7

O modelo AN515-43-R4C3 é equipado com Processador AMD Ryzen 7 3750H, o que garante o melhor desempenho nas mais difíceis batalhas para os jogadores de todos os níveis. Junto com a placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4GB de memória dedicada, esse notebook oferece excelente qualidade nos gráficos. Além disso, o equipamento conta ainda com 1TB HDD + 128GB SSD de armazenamento e 8GB de memória RAM. A tela de 15,6” Full HD IPS possui tecnologia Acer ComfyView que garante menos reflexo de luz, oferecendo uma visualização mais confortável. O teclado é retro iluminado em português padrão ABNT 2.

O destaque fica por conta da Webcam com resolução 1280 x 720 que proporciona gravação de vídeo e áudio em 720p HD. Ótima opção para os gamers que fazem stream e jogam online. O sistema operacional é Endless OS e vem com mais de 100 aplicativos previamente instalados, que incluem jogos, softwares de produtividade, materiais de referência sobre temas como saúde, viagens, culinária e agricultura, além de materiais educativos, como uma enciclopédia. A bateria tem duração de até 7 horas.

Nitro 5 com AMD Ryzen 5

Nessa categoria, a Acer anuncia duas opções para o mercado brasileiro: AN515-43-R9K7 e AN515-43-R59W. Esses modelos são equipados com Processadores AMD Ryzen 5 3550H, ideal para todos os tipos jogadores. Os modelos contam ainda com placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com memória dedicada de 4GB, 8GB de memória RAM, além de teclado retro iluminado em português padrão ABNT 2 com destaque para algumas teclas. A tela de 15,6” Full HD IPS possui tecnologia Acer ComfyView que reflete menos luz e garante uma visualização mais confortável, mesmo durante longos períodos de uso. Com Nitro 5, o usuário pode ficar até 7 horas sem se preocupar com bateria.

A diferença entre eles fica por conta do armazenamento, o modelo AN515-43-R9K7 possui 1TB HDD + 256GB SSD, enquanto o AN515-43-R59W tem 1TB HDD + 128GB SSD. Além disso, a primeira opção vem com sistema operacional Endless OS e o segundo modelo é equipado com Windows 10.

A linha gamer Acer Aspire Nitro 5 com Processadores Móveis AMD Ryzen está disponível e pode ser adquirido na Acer Store e nas lojas físicas e online dos principais varejistas de todo o Brasil.