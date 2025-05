ViewSonic expande sua linha de monitores de jogos com dois novos modelos

A ViewSonic Corp., provedora global líder de soluções de visualização, continua a expandir sua linha de monitores de jogos com a adição do XG2705 e XG2405; dois novos modelos que oferecem aos jogadores profissionais a melhor experiência com uma excelente relação custo-benefício.

O XG2705 e o XG2405 são construídos com resolução Full HD de 1080p, painel SuperClear® IPS e são projetados para configurações de várias telas e um quadro sem três bordas. Esses monitores atingem um excelente tempo de resposta de 1ms (MPRT) com uma taxa de atualização de 144Hz para melhor desempenho, liberando a tela de imagens e sombras tremidas. Juntamente com a tecnologia FreeSync Premium, o XG2705 e o XG2405 praticamente eliminam a oscilação da bandeira e a oscilação da tela para jogos mais suaves.

Monitor de jogos XG2705

– Monitor de jogos de 27 polegadas com resolução nativa de 1080p Full HD.

– Taxa de atualização de 144Hz e tempo de resposta de 1ms (MPRT).

– Tecnologia AMD FreeSync Premium.

– Suporte totalmente ergonômico com ajuste de altura, rotação, inclinação e giro.

– Opções de conectividade, incluindo DisplayPort e HDMI.

Monitor para jogos XG2405

– Monitor de jogos IPS de 24 polegadas com resolução nativa de 1080p Full HD.

– Taxa de atualização de 144Hz e tempo de resposta de 1ms (MPRT).

– Tecnologia AMD FreeSync Premium.

– Suporte totalmente ergonômico com ajuste de altura, rotação, inclinação e giro.

– Opções de conectividade, incluindo DisplayPort e HDMI.

“Queríamos expandir nossa linha de monitores de jogos para incluir alguns monitores de nível básico, mas com tecnologias de alto desempenho”, disse Jason Maryne, gerente de marketing de produtos da ViewSonic America. “Os monitores XG2705 e XG2405 possuem recursos que fornecem carregamento suave de quadros e gráficos pop-up em sequências de ação de alta velocidade. O tempo de resposta de 1 ms garante que as imagens sejam suaves e minimiza o desfoque de movimento. O preço não deve ser um impedimento para obter a melhor experiência de jogo, então a ViewSonic desenvolveu os monitores XG2705 e XG2405 para garantir que jogadores com orçamentos variados possam se divertir e ser competitivos. ”Para mais notícias e informações sobre o ViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.