Fujifilm anuncia o lançamento nacional da nova geração de câmeras instantâneas

A Fujifilm, líder mundial em imagem e informação, apresenta a Instax Mini 11, evolução da câmera instantânea Instax Mini 9, equipamento mundialmente mais popular entre os “minis” da marca, lançado em 2017. Entre as novidades da nova câmera, que chega às lojas brasileiras ainda esse mês, estão design mais moderno, novas cores e funcionalidades exclusivas, como a “exposição automática” e o “modo selfie”.

A Exposição Automática permite a produção de fotos com a luz correta, independente das condições do ambiente. A câmera detecta automaticamente o nível de iluminação do local quando o botão do obturador é pressionado e otimiza a velocidade da abertura e a saída flash de acordo com a necessidade do ambiente. Já o modo selfie, é ideal para capturar retratos de si – mesmo que esteja com a Instax Mini 11 em mãos -, e também para fotos em primeiro plano (close-up). Para habilitar a função, basta puxar a borda frontal da lente logo após ligar a câmera.

A Instax Mini 11 é mais fina e leve que o modelo anterior, e apresenta um design de corpo arredondado e ergonômico, que se encaixa perfeitamente nas mãos dos usuários. A utilização de material ao redor da lente diferente do resto do corpo confere aparência moderna e fashion à câmera, disponível nas cores Rosa, Azul, Lilás, Grafite e Branco. A câmera também vem com dois acessórios, que permitem alterar a aparência do botão do obturador de acordo com a preferência dos usuários.