Smart speakers: o que são e como funciona essa tecnologia

Os avanços nas áreas de inteligência artificial (IA) e machine learning permitiram verdadeiras revoluções para o mercado de bens de consumo. Smart TVs, smartphones, smartwatches e até mesmo eletrodomésticos inteligentes aos poucos adentram as residências e mudam a forma dos usuários de se relacionarem com esses produtos. Nesse sentido, o desenvolvimento dos chamados smart speakers reforçam os conceitos de casa inteligente e da Internet das Coisas (IoT).

Mas você deve estar se perguntando: o que são esses aparelhos, como eles funcionam e como escolher a melhor opção para as minhas necessidades? Vamos lá:

O que são smart speakers e como eles funcionam?

Basicamente, esses produtos são compostos por três partes:

• microfone para que o usuário possa realizar comandos de voz;

• caixa de som para que o aparelho possa responder aos comandos que receber, tocar músicas e emitir alertas;

• inteligência artificial que permite ao dispositivo interpretar e responder de acordo com as interações realizadas.

Os aparelhos foram desenvolvidos para funcionarem como verdadeiros assistentes pessoais, trazendo mais praticidade para a vida do usuário e sendo capazes de centralizar toda a tecnologia residencial, conectando-se a outros dispositivos inteligentes compatíveis.

De acordo com dados da Strategy Analytics, o número de smart speakers em todo o mundo já ultrapassou a marca de 100 milhões de unidades. Dados como esses demonstram a importância que esse tipo de aparelho, interativo e integrado, vem ganhando junto ao consumidor, trazendo novas possibilidades e oportunidades para diversas marcas.

Principais funcionalidades e possibilidades dos smart speakers

A integração entre os smart speakers e outros aparelhos inteligentes coloca a inteligência artificial à disposição do usuário e abre diversas portas para novos hábitos dos consumidores, que podem executar e programar uma série de tarefas. Alguns exemplos são:

• Ajudar nas tarefas domésticas: uma funcionalidade bastante prática dos smart speakers é a possibilidade de contar com um verdadeiro assistente pessoal para tarefas domésticas. Assim, o usuário pode, por exemplo, perguntar por uma receita, adicionar itens à lista de compras, programar lembretes etc.; • Ajustar a temperatura do ambiente: seja um aparelho de ar-condicionado ou um sistema de calefação, os smart speakers permitem ao usuário ajustar a temperatura apenas por comandos de voz. Também é possível programar horários e temperaturas para que os aparelhos funcionem. Para isso, os aparelhos devem ser compatíveis com a tecnologia; • Controlar outros aparelhos inteligentes: os smart speakers podem se integrar a outros dispositivos inteligentes no ambiente, como lâmpadas, tomadas, controladores, interruptores e Smart TVs compatíveis com Amazon Alexa e Google assistente. Assim, é possível centralizar todos os seus comandos e funcionalidades; • Controlar smartphones: a sincronização entre smart speakers e smartphones facilita ainda mais a vida do usuário. Através da habilitação de serviços (Skills) na sua conta, é possível, por exemplo, pedir um Uber, refazer um pedido no IFood, ou tocar uma playlist do Spotify sem a necessidade de ter o celular em mãos; • Gerenciar agendas: com um simples comando, o usuário pode adicionar compromissos e eventos na sua agenda virtual ou pedir que o assistente de voz informe as atividades do dia.

Como escolher a melhor opção de smart speaker? O smart speaker é um aparelho criado para facilitar o dia a dia, trazer praticidade e comodidade para as tarefas pessoais e domésticas. Então, para escolher um modelo que atenda a todas as necessidades, é preciso considerar aspectos como:

• Design: eles costumam ser aparelhos bem discretos e simples, mas vale observar o tamanho caso queira praticidade para transportar. Além disso, verifique se há botões, como na imagem do produto ao lado, para controle de volume e para ativar e desativar o microfone e a assistente. Por fim, procure modelos resistentes à água;

• Compatibilidade: antes de adquirir um smart speaker é essencial checar se ele é compatível com os dispositivos que você possui e deseja controlar e com os aplicativos que mais utiliza;

• Qualidade do som: para garantir uma boa experiência é crucial contar com caixas de som de alta qualidade para reproduzir músicas e as informações solicitadas;

• Conectividade: procure por modelos com conexão Wi-Fi e Bluetooth para ter mais flexibilidade ao sincronizar dispositivos;

• Carregamento: a alimentação via USB permite recarregar a bateria tanto por meio da energia elétrica quanto por carregadores portáteis.

A ideia de criar speakers inteligentes, automatizados, conectados à rede e capazes de coletar e transmitir dados é permitir ao usuário uma maior capacidade de automação e integração das tecnologias presentes ao seu redor, seja no escritório ou em casa. Portanto, os smart speakers são ideais para aqueles que queiram deixar seu dia dia mais inteligente, prático e moderno, tudo isso sem gastar muito. Espero que as dicas acima te ajudem a escolher o melhor aparelho para as suas necessidades.