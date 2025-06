Samsung apresenta nova geração de computadores da linha All in One

A Samsung anuncia, nesta quinta-feira, o lançamento da nova geração de computadores da linha All in One: E1, E3 e E5. Projetados para quem busca um equipamento que reúna desempenho e uma grande variedade de soluções em uma só plataforma, os modelos contam com um monitor de alta resolução de 23,8 polegadas, com design moderno e elegante, capaz de harmonizar com diferentes tipos de ambientes, seja no âmbito pessoal ou profissional.

“Ao idealizarmos os novos computadores da linha All in One, um de nossos principais focos foi elaborar um design sofisticado, com um equipamento que possa ser inserido com naturalidade tanto no ambiente pessoal quanto no corporativo. E, em um período em que muitas residências passaram a atuar como casa e local de trabalho, este aspecto é ainda mais relevante. Além disso, expandimos o tamanho da tela, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva aos usuários durante o consumo de conteúdo ou uso profissional. É um equipamento multitarefa, que combina design moderno e desempenho de alto padrão para atividades do dia a dia”, afirmou Luciano Beraldo, gerente sênior da área de notebooks da Samsung Brasil.

Os novos Samsung All in One E1, All in One E3 e All in One E5 são ótimas opções para quem enxerga o computador como um elemento para a composição da arquitetura dentro de casa, fator que ganhou ainda mais relevância neste novo cenário de home office, que mescla lazer e trabalho em um mesmo local. O acabamento na cor branca e os detalhes em prata trazem ao equipamento um design sofisticado, que harmoniza com diferentes ambientes, enquanto a base compacta se adapta facilmente a espaços reduzidos.

A nova geração de computadores é, também, excelente alternativa para pequenos comerciantes, que procuram por um equipamento com estrutura física para auxiliar na gestão de negócios e demandas rotineiras. E, claro, para os usuários que querem uma tela de grandes proporções para desfrutarem do consumo de conteúdo.

Samsung All in One E1

A linha All in One foi idealizada para usuários que não abrem mão de um monitor de grandes proporções, em um ambiente fixo, e que tenha capacidade de proporcionar uma experiência imersiva no consumo de conteúdo, como assistir a filmes e séries, e também na visualização de apresentações e videoconferências do trabalho. Foi pensando nisso que a Samsung inseriu uma tela ainda maior em comparação a geração anterior, evoluindo para 23,8 polegadas. E o monitor, além de espaçoso, oferece imagens do mais alto nível, com resolução Full HD LED 1920 x 1080. O desempenho do All in One E1 é assegurado pela combinação entre Windows 10 Home, processador Intel® Celeron 4205U¹, memória RAM de 4 GB, com expansão até 16 GB², e armazenamento interno de 500 GB. O equipamento conta, também, com teclado com fio e webcam já inclusa no monitor. Assim, é uma excelente opção para atividades do cotidiano, como navegar por sites, redes sociais, assistir a filmes e séries, elaborar e acompanhar apresentações, trocar e-mails e participar de videoconferências. Samsung All in One E3

Com o mesmo tamanho de tela e qualidade de imagem do All in One E1, o Samsung All in One E3 disponibiliza ao usuário alguns recursos aprimorados de desempenho. O processador Intel® Core™ i3 proporciona uma navegação ainda mais fluida, enquanto o armazenamento de 1 TB amplia o espaço para guardar programas, aplicativos e conteúdos multimídia. A memória RAM de 4 GB, com expansão até 16 GB, e o Windows 10 Home, seguem as mesmas especificações do All in One E1. O teclado e o mouse, por sua vez, são sem fio, para maior mobilidade. Samsung All in One E5