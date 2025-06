Kingston lança SSD de alto desempenho

A Kingston Technology, líder global em produtos de memória e soluções de tecnologia, acaba de lançar no mercado brasileiro o SSD KC2500, unidade de estado sólido com interface PCIe NVMe 3.0 x 4 e formato compacto M.2, ideal para ampliar o desempenho e capacidade dos computadores e economizar em espaço físico. Desenvolvido para gamers, entusiastas e usuários corporativos que necessitam de mais desempenho, o SSD KC2500 oferece velocidades de leitura e gravação de 3.500MB/s e 2.900MB/s, respectivamente, e está disponível em diferentes capacidades de armazenamento, de 250GB a 2TB.

O KC2500 tem a tecnologia NAND 3D TLC de 96 camadas, que proporciona excelente desempenho, é extremamente resistente e melhora o fluxo de trabalho em desktops, workstations e sistemas computacionais de alta performance (HPC).

O KC2500 tem criptografia completa baseada em hardware AES de 256 bits, o que significa ser capaz de criptografar automaticamente na própria unidade, sem a necessidade de utilizar recursos do computador. Além disso, é habilitado a usar software de fornecedores independentes com soluções de gerenciamento de segurança TGC Opal 2.0, como Symantec, McAfee e WinMagic, e tem suporte integrado ao Microsoft eDrive, uma especificação de armazenamento de segurança para uso com BitLocker.

Os SSDs KC2500 já estão disponíveis no mercado brasileiros nas capacidades de 250GB (R$ 672,82), 500GB (R$ 1.164,59), 1TB (R$ 2.082,24) e 2TB (R$ 4.070,47).

