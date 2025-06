Canon lança nova câmera DSLR EOS T7+

A Canon do Brasil, líder mundial em soluções de imagem digital, anuncia o lançamento de mais uma câmera DSLR: a EOS T7+. O produto chega ao mercado já em agosto e promete ser uma ótima opção para quem gosta de fotografar em viagens, pessoas que buscam um equipamento de fácil uso ou até mesmo para fotógrafos profissionais que procuram câmeras com um ótimo custo benefício.

Este lançamento é reflexo do atendimento à necessidade de consumidores, parceiros e clientes que buscam por uma câmera mais simples, acessível e, claro, de ótima qualidade. A Canon introduziu o pino central do flash (X-Synchro) na nova T7+, possibilitando ao usuário utilizar maior gama de flashes em seu equipamento.

A EOS T7+ conta também com processador de imagem Digic 4+, 24.1 megapixels no sensor APS-C com ótima qualidade para imprimir fotos no tamanho A3+ e disparo contínuo de 3 fotos por segundo com 9 pontos de foco no visor ótico para ajudar na captura dos motivos em movimento.

“A T7+ é uma câmera versátil que se encaixa em vários estilos e ocasiões, de fácil utilização e intuitiva. Ela é ideal para quem começou, recentemente, a registar imagens e não abre mão de produzir belas fotos e vídeos com detalhes de cores e qualidade. Estamos felizes em compartilhar mais este lançamento com o público”, afirma a gerente de Marketing da Canon do Brasil, Manuela Nobre.

A nova EOS T7+ também produz vídeos Full HD em 30 quadros repletos de detalhes, cores e profundidade, mesmo em ambientes onde há pouca luz. Com a Canon EOS T7+, o usuário sempre está conectado, pois a câmera possui Wi-Fi para transmissão de fotos direto para o celular usando o aplicativo Canon Câmera Connect.

A nova T7+ chega ao Brasil no dia 24 de agosto pelo preço a partir de R$ 2.899,00.