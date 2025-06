Razer lança conjunto de periféricos voltado para o ambiente de trabalho

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, anuncia a próxima geração de periféricos voltados para produtividade, o Razer Productivity Suite. Composto pelo teclado Pro Type, o mousepad Pro Glide e o mouse Pro Click, desenvolvido em parceria com a Humanscale, líder global em ergonomia para ambientes de trabalho, o conjunto se destaca pelo conforto, durabilidade e alto desempenho. O teclado Razer Pro Type já está sendo vendido no Brasil por R$1.387,00. Já o mouse Razer Pro Click e o mousepad Razer Pro Glide, chegam ao mercado brasileiro nos próximos meses.

O Razer Productivity Suite foi pensado para aprimorar o fluxo de trabalho e reduzir o cansaço do usuário, e contou com toda a expertise da Razer, que há anos cria periféricos de alto desempenho para jogos. Com engenharia avançada e tecnologia de ponta, os novos produtos apresentam grandes aprimoramentos no que se refere a durabilidade e confronto, especialmente pela contribuição dos especialistas em ergonomia da Humanscale. Os itens do Razer Productivity Suite têm fino acabamento em branco e detalhes em cinza que combinam com o ambiente corporativo, e entregam a velocidade, precisão e resistência buscadas pelos profissionais modernos.

“A grande maioria dos periféricos de escritório é baseada em um mesmo padrão de design e tecnologia, o que se torna uma frustração e um obstáculo no dia a dia de trabalho dos usuários”, disse Alvin Cheung, vice-presidente sênior da Unidade de Negócios de Periféricos da Razer.”Estou extremamente orgulhoso com o Razer Productivity Suite, que desenvolvemos ao lado do nosso parceiro Humanscale. Acreditamos muito que nossa experiência e as inovações presentes nesses produtos levarão a produtividade em ambiente de trabalho a um outro patamar.”

O visual elegante do Razer Productivity Suite esconde componentes de alta qualidade usados ​em produtos extremamente resistentes. Os botões do mouse Pro Click suportam até 50 milhões de cliques e os switches do teclado Pro Type até 80 milhões, características que comprovam a durabilidade do conjunto Razer Productivity Suite, cujos itens têm maior tempo de vida útil do que modelos similiares disponíveis no mercado.

Razer Pro Click

Criado em parceria com a Humanscale, líder mundial em design e fabricação de produtos ergonômicos focados em bem-estar e vida profissional, o mouse Razer Pro Click foi ergonomicamente projetado para atender a mãos de todos os tamanhos e posicionar o pulso do usuário em um ângulo neutro de 30 graus, evitando desconforto, lesões associadas a má postura e minimizar problemas associados ao uso prolongado de mouses, como tendinite e síndrome do túnel do carpo. O Razer Pro Click ainda vem com suportes de extenção de palma, polegar e dedinho para apoio da mão inteira, minimizando o estresse do contato com a mesa e aliviando a tensão da mão e do braço. O resultado é um mouse extremamente confortável, que reduz o cansaço e ainda oferece a tradicional alta precisão e desempenho dos periféricos da Razer.

“Nosso objetivo é tornar a vida no trabalho mais saudável e confortável”, disse Allan Escoto, diretor global de Produtos em Monitor Arms & Technology Solutions na Humanscale. “A colaboração com a Razer nos deu a oportunidade de criar um design avançado que reflete nossos conceitos de ergonomia. Assim, o mouse sem fio proporciona uma experiência mais saudável e precisa.”

O mouse Pro Click tem Sensor Óptico 5G Avançado da Razer, Bluetooth multi-host e bateria de longa duração para mais de 400 horas.

● Formato ergonômico

● Sensor óptico avançado de 5G da Razer

● Durabilidade de até 50 milhões de cliques

● Conexão Bluetooth multi-host para até 4 dispositivos

● 8 botões programáveis

● Bateria de vida prolongada

Razer Pro Type

O Pro Type da Razer tem revestimento soft-touch para digitação mais confortável e switches mecânicos laranja proprietários da Razer, que proporcionam um clique silencioso, tátil e preciso. Com conectividade sem fio e Bluetooth para até 4 dispositivos, o Pro Type é um teclado versátil, que se adapta a qualquer espaço de trabalho, oferecendo o equilíbrio ideal entre desempenho e conforto.

● Design ergonômico com revestimento soft-touch

● Switches mecânicos laranja da Razer

● Durabilidade de até 80 milhões de cliques das teclas

● Conectividade Bluetooth e sem fio para até 4 dispositivos

● Teclas totalmente programáveis ​​com gravação de macro

● Teclas retroiluminadas com LED branco

O teclado Razer Pro Type tem o preço sugerido de R$1.387,00.

Razer Pro Glide

O mousepad Razer Pro Glide tem visual moderno e sóbrio que combina com os demais produtos do conjunto e recursos que complementam perfeitamente a experiência com o Razer Productivity Suite. Conta com superfície de micro-trama texturizada durável, ideal para movimentos rápidose suaves do mouse, sem provocar oscilações.

● Superfície de tecido com micro-trama texturizada

● Espuma espessa de alta densidade

● Superfície almofadada para conforto a longo prazo

● Base antiderrapante

● Dimensões: 36×27,5x3cm