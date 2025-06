ASUS lança ZenFone 7 em Taiwan

A ASUS anunciou hoje a tão esperada série ZenFone 7, a geração mais poderosa de todos os tempos da família de smartphones ZenFone. O ZenFone 7 Pro e o ZenFone 7 apresentam a primeira Câmera Flip com três câmeras do mundo, que eleva a fotografia e a videografia do smartphone a patamares sem precedentes.

A linha estreia uma evolução da Câmera Flip, com um sistema triplo de câmera frontal e traseira, que inclui uma câmera principal grande-angular com sensor Sony IMX686 de 64 MP, uma ultrawide angular com sensor Sony IMX363, e uma telefoto. O ZenFone 7 pode gravar até 8K de vídeo e incluir recursos de gravação de nível profissional, como HyperSteady, Wind Filter e Mic Focus.

A tela AMOLED NanoEdge de 6,67 polegadas, totalmente sem bordas, de 90 Hz / 1 ms, tem precisão de cor Delta-E <1, que proporciona visuais ultrassuaves e fidelidade de cores impressionante. O ZenFone 7 Pro é alimentado pela plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G, fornecendo aos usuários um desempenho premium e velocidades de conexão extremamente rápidas, por meio da conectividade 5G. Uma bateria de 5.000 mAh de longa duração oferece até dois dias de uso contínuo e o Qualcomm® Quick Charge™ oferece velocidades rápidas de carregamento. A ZenUI 7 foi otimizada para fornecer o essencial para uma experiência direta e intuitiva. A Smart Key foi realocada para o lado e integrada com o botão liga/desliga e com o sensor de impressão digital para desbloqueio e atalhos para facilitar o uso.

Com a mesma tecnologia e recursos avançados de fotografia e gravação de vídeo do modelo Pro, o ZenFone 7 é equipado com a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 865 5G com até 8GB de RAM LPDDR5 e até 128 GB UFS 3.1 ROM.

Seu sistema de câmera tripla garante desempenho dinâmico e exibição impressionante em toda a tela. A série ZenFone 7 oferece o auge da tecnologia e eleva a barra para smartphones emblemáticos em 2020.

Nova versão da Câmera Flip

A série ZenFone 7 traz de volta a Câmera Flip, um módulo giratório motorizado com um sistema de três câmeras evoluído, que oferece os mesmos recursos de alta resolução, esteja o módulo voltado para a frente ou para trás. A câmera principal é uma grande-angular de alta resolução Sony IMX686 64 MP, com tecnologia Quad Bayer e sensibilidade à luz, aprimorada para fotos impressionantes, durante o dia ou à noite. Uma câmera secundária de ângulo ultra-wide é alimentada por um sensor Sony IMX363, com autofoco de detecção de fase de pixel duplo para manter um foco ultranítido, que suporta fotografia macro de até 4 cm para fotos de close-up, incrivelmente detalhadas. A terceira câmera é uma telefoto, que permite zoom óptico de 3X, zoom total de até 12X com estabilização óptica de imagem ( na versão Pro) e transições perfeitas entre câmeras durante a gravação.

O ZenFone 7 Pro e o ZenFone 7 fornecem uma experiência de gravação de vídeo como nenhum outro smartphone. A câmera grande-angular oferece gravação de vídeo de 8K 30 fps, líder do setor, com estabilização de imagem eletrônica. Já a câmera ultra-wide angular possibilita gravação de 4K 60 fps, permitindo que os usuários capturem cada momento, com detalhes e nitidez de alta qualidade. Esta geração chega trazendo, também, novos recursos de vídeo, incluindo HyperSteady, Free Zoom e modo de vídeo Pro que garantem toque profissional aos vídeos. Com três microfones, os smartphones Zenfone 7 gravam áudios de alta qualidade durante a filmagem, que podem, ainda, ser otimizados com funções como Filtro de Vento, Foco Mic e Foco Acústico para focar e isolar os sons dos objetos selecionados.

A mais recente versão da Câmera Flip oferece incríveis recursos novos e atualizados. A captura de ângulo ajusta, rapidamente, a Câmera Flip para uma das três posições personalizáveis, por meio da interface da câmera, e os usuários podem definir essas posições de acordo com seus ângulos de câmera favoritos. Vários recursos populares da geração anterior foram mantidos ou atualizados. O Panorama Automático pode, agora, usar a câmera de ângulo ultra-wide para fotos panorâmicas imersivas, enquanto que o Motion Tracking 2.0 rastreia, automaticamente, o ponto focal e aumenta o zoom para sempre mantê-lo no centro do quadro.

O módulo Câmera Flip é construído em metal líquido e é acionado por um motor mais simples e mais poderoso. Um sensor de ângulo foi adicionado para um controle mais preciso do ângulo de rotação. O sensor também garante que a Câmera Flip esteja sempre ajustada em uma posição segura e registra as três posições de disparo de ângulos rápidos favoritas do usuário. Um sensor G detecta se o telefone está caindo e retrai automaticamente a Câmera Flip para uma posição segura.

Desempenho da nova era, bateria monstruosa

O ZenFone 7 Pro é alimentado pelo Snapdragon 865 Plus, que permite conectividade 5G multi-gigabit impressionante, desempenho avançado de WiFi 6, jogos em nível de desktop com gráficos ultrarrealistas, fotografia de alta resolução e qualidade profissional e experiências de IA. O ZenFone 7 Pro tem 8 GB LPDDR5 RAM e 256 GB UFS 3.1 ROM para armazenamento massivo e velocidades de acesso rápido. O ZenFone 7 apresenta a plataforma móvel Snapdragon 865 5G com até 8 GB LPDDR5 RAM e 128 GB UFS 3.1 ROM.

Os smartphones da série ZenFone 7 têm uma bateria monstruosa de 5.000 mAh que fornece até dois dias de vida útil da bateria e suporta Quick Charge para carregamento rápido. Um novo sistema de cuidados com a bateria oferece configurações que evitam o consumo excessivo e várias funções de economia de energia que protegem a vida útil da bateria.

Exibição em tela inteira

A série ZenFone 7 oferece uma experiência incomparável de visualização. A tela AMOLED NanoEdge de 6,67 polegadas, totalmente sem bordas, não tem entalhes e sua fixação é quase invisíveis, uma taxa de atualização de 90 Hz e tempo de resposta de 1 ms para visuais fluidos e envolventes. A tela também oferece precisão de cor Delta-E<1, gama de cores DCI-P3 de nível cinematográfico de 110% e suporte HDR10+ para cores e detalhes realistas. O brilho de até 700 nits melhora a legibilidade da tela em qualquer iluminação, e a tecnologia DC Dimming reduz a cintilação da tela, em condições de pouca luz, para uma visualização confortável, a qualquer momento. Para proteção adicional aos olhos, o visor recebeu da empresa de teste e verificação SGS a certificação de proteção aos olhos, que reduz os níveis de luz azul em 70%, em comparação com a maioria dos visores LCD de smartphones.

Experiência simples e rápida com a ZenUI 7

A ZenUI 7 é a interface de usuário do ZenFone 7 que fornece o essencial para uma experiência de usuário direta e intuitiva. A ZenUI 7 oferece mais configurações para personalização, com opções de cor e forma do ícone e, também, da fonte. Os usuários também podem controlar as animações do sistema, sem inserir as configurações do desenvolvedor.

O recurso Smart Key da geração anterior foi realocado para a lateral do smartphone e integrado ao botão liga/desliga e ao sensor de impressão digital para desbloqueio e atalhos fáceis de usar. Ele pode ser personalizado para iniciar ações preferidas, incluindo tarefas do Google Assistente. Oferece modos de pressionar duas vezes e também manter pressionado, que podem ser atribuídos a diferentes ações, como abrir aplicativos favoritos.

DISPONIBILIDADE E PREÇOS

Ainda não há previsão de disponibilidade do ASUS ZenFone 7 Pro e o ZenFone 7 no Brasil.