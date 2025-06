Samsung lança nova versão de monitor 4K queridinho dos consumidores

A Samsung anuncia mais um lançamento para seu portfólio de monitores em 2020. O UR55 chega como evolução de um dos produtos mais populares da marca ao entregar maior performance de imagem e design mais requintado, além de uma mudança importante no tipo de painel utilizado. Essa novidade já está disponível para compra no site da Samsung e em redes varejistas parceiras.

O UR55 tem 28″, exatamente o mesmo tamanho de tela que seu antecessor, o E590, primeiro monitor 4K lançado pela Samsung. O novo produto é indicado para designers, arquitetos, editores de foto e vídeo e outros profissionais que necessitam de um monitor com alta performance de imagem.

O novo monitor Samsung é compatível com placas de vídeo AMD FreeSync, possui UHD Upscaling, sistema de inteligência artificial capaz de aprimorar imagens originárias de notebooks e PCs. O UR55 apresenta mais de 1 bilhão de cores para os usuários, tons mais realistas e muito mais detalhes na tela em cenas claras e escuras graças ao HDR 10. Também houve evolução no tipo de painel, agora do tipo IPS, que não apresenta distorções em nenhum ângulo de visão.

“Expandir e aprimorar o catálogo de monitores é algo muito importante para a Samsung. Queremos oferecer nosso conhecimento e nossas melhores tecnologias para que os consumidores tenham em mãos um produto de qualidade, completo e pronto para as mais variadas tarefas. Tudo isso sem deixar de pensar no design e no desempenho”, reitera Kauê Melo, Diretor da Divisão de B2B e Monitores da Samsung Brasil.