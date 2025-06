BGS Day acontece em 29 de agosto

O BGS Day de agosto reserva muitas atrações para jogadores e promete mais uma superlive, dessa vez para agitar o Dia Internacional do Gamer, celebrado em 29.08, mesma data do evento virtual. Se a primeira edição, realizada em julho, foi um sucesso com mais de 600 mil visualizações em todas as plataformas oficiais, esta tem tudo para ser ainda melhor. A partir das 13h, o público acompanhará o início dos campeonatos da BGS Esports, o “Momento Marvel”, um BGS Talks inédito com Tommie Earl Jenkins, um dos atores do aclamado jogo Death Stranding, de Hideo Kojima, e muito mais. Algumas atrações de sucesso da maior feira de games da América Latina também voltam em versão digital e com muitas novidades, como um bate-papo com D.C Douglas, intérprete de Albert Wesker, de Resident Evil, as finais da BGS Home Jam BB com R$ 16 mil em premiação e muitos cosplayers no BGS Cosplay Outback. O encontro será transmitido nos canais oficiais da BGS no YouTube, Twitch e Facebook, sempre com muitas atividades interativas e promoções exclusivas dos parceiros do evento. A apresentação será comandada por David Tavares e a influenciadora digital Carolzinha SG.

BGS Talks – Participação inédita

Um dos grandes momentos do BGS Day – Especial Dia do Gamer será o BGS Talks com a participação inédita de Tommie Earl Jenkins, o Die-Hardman de Death Stranding, jogo de Hideo Kojima. No papo, Jenkins vai revelar curiosidades de sua atuação no game e falar dos mais de 30 anos de carreira como ator, dublador e músico. Além de Death Stranding, ele participou do game Fallout 76, de filmes, peças de teatro e séries de TV, como Go Jetters, indicada ao BAFTA em 2016.

Outro grande nome que estará no BGS Day – Especial Dia do Gamer é D.C Douglas, intérprete do icônico vilão dos videogames Albert Wesker, de Resident Evil. Aclamado pelos fãs brasileiros, que puderam encontrá-lo na Brasil Game Show de 2019, Douglas retorna ao evento, dessa vez de forma virtual, para compartilhar sua trajetória com os milhares de gamers ligados nos canais oficiais da BGS.

Ricardo Juarez, brasileiro famoso no mercado de dublagem de games por dar voz a personagens como o Kratos, de God of War, Draven, de League of Legends, e Hellboy, em Injustice 2, é outra presença confirmada no BGS Day – Especial Dia do Gamer, e vai contar aos fãs alguns dos principais desafios de seus 20 anos de carreira.

BGS Esports – O início do campeonato de CS:GO feminino

Os torneios de esportes eletrônicos já são uma tradição da maior feira de games da América Latina, e este ano terão início no BGS Day – Especial Dia do Gamer. Durante o evento virtual, o público poderá acompanhar as estreias de seis equipes femininas de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), que se enfrentam em confrontos da primeira rodada da Conferência A da competição.

O Campeonato de CS:GO Feminino da BGS Esports será disputado por doze equipes em dois splits, sendo o primeiro de a 29.08 a 20.10 e o segundo de 3.11 a 16.12. Em cada split, os times serão divididos em dois grupos (conferências) e enfrentarão apenas as equipes do mesmo grupo em partidas únicas (MD1). Após todos os confrontos realizados, as equipes com maior pontuação em cada grupo se classificam para sua respectiva final, a ser disputada contra o vencedor do duelo entre segundo e terceiro colocados também da mesma chave.

Os campeões de cada conferência se classificam para a final do primeiro split, e o time ganhador garante vaga para brigar pelo título da competição contra o vencedor do segundo, que será disputado seguindo a mesma dinâmica. As equipes participantes são: 9z Team, Black Dragons, AKV TEAM, Anger of the Gods, Dynasty Girls, Fenix, FURIA, Guardians Imperium Esports, Last Name, Soberano Team, SWS Gaming e WorkHard eSports.

A grande final da competição acontecerá em 19.12 e todas as partidas serão transmitidas ao vivo, sempre às terças e quintas-feiras, pelos canais oficiais da BGS no YouTube, Twitch e Facebook da Brasil Game Show. A premiação total desta edição é de R$50 mil.

BGS Home Jam BB e BGS Cosplay Outback

Nesse mês de agosto, os projetos digitais da Brasil Game Show estão em ritmo frenético e espectadores da superlive poderão acompanhar o resultado de duas competições: a BGS Home Jam BB, maratona de desenvolvimento de jogos em que estudantes têm 48 horas para criar um game do zero, e o BGS Cosplay Outback, ação digital inédita entre cosplayers que será realizada em duas categorias. Durante o BGS Day – Especial Dia do Gamer, serão revelados os três jogos da BGS Home Jam mais votados pelo público e feitas as entregas simbólicas dos prêmios, que somam R$16 mil e serão oferecidos pelo Banco do Brasil. Além disso, serão anunciados os 20 melhores cosplayers do BGS Cosplay Outback, sendo dez escolhidos pelo público na categoria fotografia e dez pelo júri técnico na categoria desfile interpretativo.

Outras atrações

Assim como na 12ª edição da Brasil Game Show, o apresentador Luciano Amaral (ESPN) vai comandar o “Momento Marvel”. A atração terá gameplays de Marvel Avengers, que será lançado no início de setembro, descontos especiais em produtos da Disney e outras atividades interativas com a audiência da superlive.

Alessandro Sassaroli, head do YouTube Gaming na América Latina, também é presença garantida no BGS Day – Especial Dia do Gamer. Desta vez, o papo será sobre o crescimento do mercado mobile de games e contará com convidados conhecidos do YouTube.

Para homenagear o Dia Internacional dos Gamers, a BGS também reuniu vários depoimentos de seguidores sobre a importância da data e irá exibi-los ao longo da programação. A ação interativa está sendo desenvolvida por meio das redes sociais da Brasil Game Show e os interessados em participar podem enviar vídeos sobre o que é ser gamer, com até 30 segundos, pelo link: https://brasilgameshow.wufoo.com/forms/zl07n5l121aihg/ , respondendo à pergunta: ‘O que significa ser gamer?’

Descontos e vantagens especiais antes, durante e depois do BGS Day

Quem está esperando por uma boa oportunidade para adquirir produtos gamers a preços especiais deve ficar de olho na superlive da Brasil Game Show. Diversas ofertas e promoções serão anunciadas durante o evento e nas redes oficiais da BGS antes, durante e depois do grande encontro virtual.

Os interessados poderão efetuar as compras por meio de códigos e QR Codes. Entre as empresas que oferecerão cupons e descontos de até 40% estão Logitech, Panini, OEX, Outback, e Warrior. ,, Além das vantagens oferecidas por marcas parceiras, os fãs da Brasil Game Show poderão adquirir produtos exclusivos da maior feira de games da América Latina com descontos de 25% na BGS Store, por meio do link: https://www.rank1.com.br/bgs-store