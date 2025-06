NVIDIA detalha a notável arte e ciência no design de GPUs

Com o enorme avanço dos gráficos em computadores nos últimos 20 anos, foi necessário que as placas da NVIDIA combinassem ciência e arte, em áreas como desenvolvimento térmico, mecânico e elétrico, além da arquitetura e design de produto.

Este vídeo mostra um alguns dos avanços realizados no design de placas de vídeo, para que elas possam atingir seu potencial máximo e permanecer resfriadas e silenciosas. Eles incluem:

Desenvolvimento Térmico: uma solução de resfriamento com fluxo de ar otimizado, projetada para superar as restrições existentes e deslocar mais ar pelo sistema para máxima eficiência de resfriamento;

uma solução de resfriamento com fluxo de ar otimizado, projetada para superar as restrições existentes e deslocar mais ar pelo sistema para máxima eficiência de resfriamento; Desenvolvimento Mecânico: uma estrutura mecânica mais forte, incluindo uma nova folha de mola de baixo perfil que deixa espaço para uma tampa traseira;

uma estrutura mecânica mais forte, incluindo uma nova folha de mola de baixo perfil que deixa espaço para uma tampa traseira; Desenvolvimento Elétrico: um design elétrico compacto, com um novo conector de alimentação de 12 pinos que deixa mais espaço para componentes e refrigeração, e é compatível com conectores de 8 pinos em fontes de alimentação existentes através de um adaptador incluído;

um design elétrico compacto, com um novo conector de alimentação de 12 pinos que deixa mais espaço para componentes e refrigeração, e é compatível com conectores de 8 pinos em fontes de alimentação existentes através de um adaptador incluído; Design do produto: Um design coeso e sem concessões que abraça a solução térmica revolucionária enquanto harmoniza perfeitamente cada elemento da placa de vídeo.

Para demonstrar todo esse processo, falamos com alguns dos melhores e mais brilhantes técnicos da NVIDIA, que detalharam a arte e a ciência por trás do design da placa de vídeo atualmente, com uma visão das possibilidades do futuro com a aproximação do Evento Especial GeForce no dia 1º de setembro.

