Acer anuncia semana gamer com diversas promoções

O Dia Internacional do Gamer foi comemorado no último dia 29 de agosto, porém a Acer, líder absoluta no mercado gamer para o varejo no Brasil, preparou uma semana inteira com diversas promoções e ofertas para comemorar a data. De acordo com a Pesquisa Game Brasil, 53,3% das pessoas entrevistadas afirmam jogar em notebooks, contra 19,6% que recorrem a desktops gamer personalizados. Portanto, entre os dias 31 de agosto a 6 de setembro, os aficionados por jogos em notebooks podem adquirir os produtos Acer e Predator mais desejados pelo público com o melhor custo-benefício.

Entre os melhores notebooks para rodar jogos com excelência está o Predator Helios 300, modelo PH315-52-748U. Com um chassi em metal texturizado e linhas geométricas que culminam em detalhes pretos e azuis, o notebook gamer é bastante elegante para todos os tipos de jogadores. O equipamento possui processador Intel Core i7 de 9ª geração e traz dois aliados importante: 16 GB de memória DDR4 e 128 GB + 1 TB HDD de armazenamento. Além disso, o Helios 300 vem equipado com uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660TI com 6GB de memória dedicada. A tela de 15,6” Full HD transforma a experiência e faz com que o jogador mergulhe no jogo. O recurso IPS (In-Plane Switching) permite que o usuário enxergue o jogo por ângulos mais difíceis. Além dos jogos, é uma ótima opção para quem precisa de um super computador para trabalhar.

Acer Aspire Nitro 5

O Acer Aspire Nitro 5, modelo AN517-51-58HS, foi projetado para intimidar o adversário e vencer grandes batalhas. O notebook é equipado com a NVIDIA GeForce GTX 1650, com 4 GB de memória dedicada GDDR5, que garante sistema gráfico de alto desempenho durante as partidas e processador Intel Core i5 de 9º geração. Para completar a performance, oferece 8GB de memória tipo DDR4, expansível até 32GB, 1 TB de armazenamento + 128GB SSD. Tem teclado retroiluminado com destaque para as teclas WASD, além da tela de 17,3’’ Full HD e recurso IPS, que garantem um verdadeiro mergulho durante as partidas e proporcionam um amplo ângulo de visão, garantindo uma experiência de imersão maior para os jogadores.

Monitor KG271-P

O monitor gamer Acer KG271-P possui display 27” Full HD 1920 x 1080 com painel TN. A taxa de atualização do modelo é de 165Hz. O tempo de resposta ultra veloz é de apenas 0.7ms, o que acelera as transições e não trava nas horas mais importante do game. Com isso, é possível ter uma experiência visual extremamente realista. O ângulo de inclinação é ajustável em até 15° perfeito para proporcionar mais conforto nas mais longas batalhas. Além disso, o design ZeroFrame praticamente elimina as bordas para que o usuário tenha uma verdadeira imersão no jogo. O monitor gamer Acer vem com entradas HDMI (2.0), DVI (Dual Link), DisplayPort (1.2), SPK, Audio in e Audio out.

Vale destacar que todos os produtos gamers da Acer podem ser adquiridos na Acer Store. Para mais informações do portfólio gamer da empresa também podem ser encontradas no site Feito Pra Quem Joga.

