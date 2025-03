TCL anuncia linha TVs QLED para mercado brasileiro

A TCL realizou nesta segunda (31/8) seu evento anual, em versão online, para anunciar os lançamentos do ano para o mercado brasileiro. O TCL Now foi transmitido pelas redes sociais da marca com grande destaque para a linha de TVs QLED, inédita no Brasil, com dois modelos: 4K C715 e 8K X915. Marca líder global em Android TVs, a TCL ampliou, ainda, o portfólio da categoria com um novo produto Ultra HD, a TCL 4K P715 UHD. Aproveitando o encontro, a empresa aproveitou e antecipou as novidades que chegarão em breve na categoria de ar-condicionado e de soundbar, que inclui o modelo TCL 9 Series Ray • Danz, premiada internacionalmente na IFA 2020.

Na ocasião, a TCL apresenta, ainda, a versão brasileira de seu site de marca ( www.tcl.com), que segue os mesmos moldes do global. O projeto otimiza o user experience (UX) e apresenta todos os assets da marca e sua diversidade de portfólio. Os usuários podem comparar produtos, verificar as funções e a disponibilidade de estoque e preço do varejo, visualizar o produto em 3D, além de calcular a distância ideal da TV para o sofá, de acordo com a metragem do ambiente onde pretende instalar o produto,

O TCL Now reuniu as lideranças da SEMP TCL no Brasil e foi apresentado pelo jornalista especialista em tecnologia Leonardo Rocha. Os embaixadores da empresa também fizeram participações muito especiais: Gabriel Medina conduziu o evento ao lado do apresentador e Tatiana Weston-Webb, Sophia Medina, Ryan Kainalo e Rodrygo Goes interagiram e atestaram a qualidade dos novos produtos de forma virtual. A noite foi encerrada com uma participação divertida do Canarinho, mascote oficial da seleção brasileira de futebol.

Em função do atual momento global de atenção com a pandemia da COVID-19, o evento ocorreu, pela primeira vez, de forma virtual. “O sucesso do evento celebra o propósito da marca de oferecer tecnologia de última geração para tornar a vida dos nossos consumidores mais inteligente e criativa. Com apoio do nosso squad de embaixadores e dos casais mais conectados da internet, como Camila Queiroz e Klebber Toledo, e os tiktokers, Agatha Moreira e Rodrigo Simas, conseguimos atrair a atenção de milhares de internautas, comunicar nossos lançamentos de forma leve e divertida, e ao final, lançamos um desafio para continuar espalhando essa energia e empatia da marca com público jovem nas redes sociais”, comemora Patricia Vital, head de marketing da SEMP TCL.

Os executivos apresentaram a estratégia da companhia e enalteceram o momento para trazer a linha QLED para o Brasil. “A TCL faz parte da Aliança QLED desde 2014 e já tem o domínio no desenvolvimento de produtos com a tecnologia de pontos quânticos. Estamos empolgados por finalmente trazer esta categoria para o Brasil, um mercado muito estratégico e importante para a TCL, notadamente apaixonado por TVs de alta tecnologia. Temos certeza de que os consumidores irão se surpreender com a qualidade de imagem, som e conexão que os novos modelos proporcionam”, afirmou João Rezende, head de produtos de áudio e vídeo da SEMP TCL.

A família de TVs TCL QLED levará os consumidores para uma experiência além da imaginação. É composta pela Série C715, um modelo 4K e principal aposta da TCL para o mercado nacional, e pela surpreendente Série X915, com qualidade 8K. A tecnologia QLED promove aproximadamente 100% de resolução de cores ultra altas em mais de um bilhão de cores, com nuances mais vibrantes e diversas. Já a excelente qualidade do áudio enriquecida pela a tecnologia Dolby Atmos® encanta e aumenta a conexão do público com o que está em exibição na tela.

A Série C715 foi projetada com o recurso HDR 10+ que melhora a exibição 4K UHD da TV por meio de mapeamento dinâmico de tons para oferecer mais níveis de brilho, saturação e contraste. A TV também é equipada com Dolby Vision®, sistema adotado pelos principais estúdios de Hollywood e serviços globais de streaming, para tornar a imagem extremamente vívida, com detalhes incríveis que dão vida ao entretenimento. Com design de tela cheia, as bordas são 25% mais finas que o principal concorrente da mesma categoria, transformando a C715 em um item que completa qualquer ambiente com elegância e charme. A série C715 ainda possui controle de voz hands free integrado, um recurso que facilita o acesso a canais de streaming, sistema de busca, ativação e desativação da TV, troca de entradas e muito mais por reconhecimento de voz, sem a necessidade de um controle remoto.