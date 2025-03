Samsung apresenta Galaxy Note20 / 20 Ultra 5G no Brasil

A Samsung apresenta, nesta quarta-feira (02), os novos Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G no Brasil. Desenvolvidos para se integrarem perfeitamente a rotina das pessoas, os dispositivos empoderam os usuários durante o trabalho, com recursos que aumentam a produtividade e elevam o desempenho do smartphone ao nível de um computador, e durante os momentos de diversão, com soluções para quem busca aproveitar ao máximo cada ocasião.

“O Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G são os mais poderosos smartphones que já desenvolvemos para a linha Galaxy Note. Ao idealizarmos os dispositivos, nosso foco principal foi atender às demandas das pessoas em um período em que a tecnologia tem se mostrado indispensável, tanto para o trabalho quanto para o lazer. Além disso, os novos Galaxy Note20 e Note20 Ultra são os primeiros smartphones Samsung Galaxy 5G disponíveis no Brasil. Estamos muito entusiasmados e confiantes com todas as possibilidades que nossa tecnologia oferece aos consumidores”, afirmou Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Work and Play Trabalhe com os novos smartphones da linha Galaxy Note20 Em um mundo em constante transformação, é fundamental ter em mãos um smartphone que auxilie as pessoas nas mais variadas atividades profissionais, facilitando a jornada de trabalho. E, para que os usuários da nova linha Galaxy Note20 estejam sempre prontos para fazer mais, onde quer que estejam, a Samsung aprimorou a S Pen, adicionou novas funcionalidades ao Samsung Notes e ampliou a parceria com a Microsoft. • S Pen: mais precisão e facilidade de navegação Consolidada entre os fãs da linha Galaxy Note, a S Pen é um recurso fundamental para quem deseja estar preparado para fazer anotações assim que as ideias surgirem. A nova S Pen conta com nível de precisão mais alto, para registros mais realistas, e capacidade de resposta ainda maior, com menor taxa de latência. Além disso, a nova solução de ações em qualquer lugar facilita a navegação, possibilitando, por exemplo, que o usuário retorne à tela inicial fazendo apenas um movimento para cima e para baixo com a S Pen. • Samsung Notes: anote, edite e gerencie seus registros Para auxiliar os usuários a organizarem as anotações feitas com a S Pen, a Samsung otimizou a experiência oferecida pelo Samsung Notes, com recursos que favorecem a edição, compartilhamento e gerenciamento dos registros, até mesmo aqueles feitos em arquivos em formato de PDF ou PowerPoint. Mesmo as anotações com uma caligrafia bagunçada são facilmente convertidas em textos alinhados. E, com a nova opção de gravar áudio enquanto as anotações são realizadas, é possível separar trechos da gravação e voltar a um ponto específico com um toque em uma palavra. • Samsung e Microsoft: experiência integrada entre smartphone e computador A parceria entre Samsung e Microsoft foi ampliada para que os usuários desfrutem de uma experiência ainda mais integrada entre smartphone e computador. A atualização do Link para Windows¹ permite, de maneira prática, o acesso dos aplicativos do smartphone diretamente na tela do computador com Windows 10. E, por meio da sincronização do Samsung Notes com o Microsoft OneNote e o Outlook², e dos lembretes com Outlook, To Do e Teams³, a administração das tarefas profissionais diárias se torna muito mais simples.

Divirta-se com os novos smartphones da linha Galaxy Note20 5G Além dos recursos que elevam a produtividade no trabalho, o Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G combinam desempenho, design e soluções inovadoras para os momentos de lazer. O processador de alta performance, a tela com imagens em alta resolução, o poderoso conjunto de câmeras, a fácil integração com outros dispositivos e a parceria com a Microsoft também para o entretenimento fazem com que o usuário tenha em mãos um smartphone para jogar, navegar pelas redes sociais, assistir a filmes e séries, tirar fotos, gravar vídeos em 8K e participar de videoconferências com familiares e amigos, por exemplo. • Games: experiência superior com a linha Galaxy Note20 5G A experiência de jogo fica ainda mais imersiva com os novos Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G com a otimização de áudio Bluetooth e a latência de toque de 240Hz no Galaxy Note20 Ultra 5G. A tela com 6,7 polegadas4 (Galaxy Note20 5G) e 6,9 polegadas4 (Galaxy Note20 Ultra 5G) aumenta o grau de imersão, enquanto a resolução Full HD+ destaca todos os detalhes gráficos do jogo. • Fotos e vídeos: capture imagens cinematográficas O conjunto de câmeras e as ferramentas de Inteligência Artificial possibilitam que os usuários da linha Galaxy Note20 5G capturem imagens em resolução ultra alta, seja em formato de foto ou vídeo. A câmera 8K conta com o poderoso modo Video Pro com foco de nível profissional, áudio, exposição, iluminação, ferramentas de zoom e gravação de 120fps nas opções FHD para vídeos em estilo cinematográfico. Há, também, o Space Zoom, para fotografar cenas com detalhes perfeitos mesmo a longa distância. • Multiconectividade: desfrute de uma experiência integrada e sem fio A linha Galaxy Note20 5G conta com o inovador Samsung DeX sem fio, facilitando a integração entre o smartphone e a Smart TV5 para visualização de conteúdo em uma tela maior. O recurso possibilita, também, o gerenciamento simultâneo de duas telas, para que o usuário possa, por exemplo, enviar mensagens de texto ao mesmo tempo em que curte um vídeo.

A linha Galaxy Note mais poderosa Os smartphones Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G são os mais poderosos já desenvolvidos pela Samsung para a linha Galaxy Note, combinando processador de alto desempenho, soluções para qualidade de imagem de nível superior e Inteligência Artificial para consumo inteligente de bateria. E, pela primeira vez, os dispositivos chegarão ao Brasil também em versões 5G, estando prontos para a nova geração de rede que está por vir. A tela do Galaxy Note20 Ultra 5G vai além das grandes proporções e eleva o nível de resolução ao contar com tecnologia Amoled Dinâmica 2X e taxa de atualização de 120Hz, proporcionando imagens brilhantes e detalhadas, com ajuste automático ao conteúdo que o usuário esteja assistindo para prolongar a duração da bateria. A bateria de 4.500 mAh (Note20 Ultra 5G) e 4.300 mAh (Note20 5G), inclusive, conta com carregamento super-rápido6 que permite carga superior a 50% em apenas 30 minutos7. Para simplificar a experiência de compartilhar conteúdo, a Samsung inseriu a tecnologia UWB8 no Galaxy Note20 Ultra 5G, possibilitando, assim, que o usuário desfrute do recurso Compartilhar por Proximidade e envie arquivos apenas apontando o smartphone para outro dispositivo Galaxy com UWB9. Design icônico Além das soluções inovadoras para assegurar o mais alto nível de performance nos momentos de trabalho e diversão, a linha Galaxy Note20 5G oferece aos usuários um design icônico e atemporal, com a nova cor Mystic Bronze. O Galaxy Note20 5G conta ainda com as versões Mystic Green e Mystic Gray, enquanto o Galaxy Note20 Ultra 5G foi projetado também nas cores Mystic Black e Mystic White.

Preço e disponibilidade O Galaxy Note20 5G e o Galaxy Note20 Ultra 5G chegam ao Brasil com preço sugerido de R$ 6.499,00 e R$ 7.999,00, respectivamente. E, para celebrar o lançamento dos dispositivos no mercado nacional, a Samsung preparou uma ação especial. Entre os dias 03/09/2020 e 17/09/2020, quem comprar um smartphone da linha Galaxy Note20 5G e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 18/09/2020 e 18/10/2020 ganhará um voucher de R﹩ 2.000,00 para compras de produtos da Samsung10. Nos dias 16 e 17 de setembro, haverá entrega antecipada 11 para evitar aglomerações nas lojas. Além disso, quem adquirir o Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G na loja online da Samsung poderá parcelar em até 18x sem juros 12. O início das vendas dos produtos acontece no dia 18 de setembro.

Para obter mais informações sobre a linha Galaxy Note20, acesse http://news.samsung.com/br/ ou https:/www.samsung.com/br . Especificações: