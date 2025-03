NVIDIA anuncia seu maior salto de desempenho com as GPUs RTX Série 30

A NVIDIA revelou suas GPUs GeForce RTX ™ Série 30 , equipadas com a arquitetura NVIDIA Ampere para oferecer o maior salto de geração na história das GeForce.

Batendo recordes de desempenho, as GPUs GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 oferecem até o dobro de desempenho e 1,9x a eficiência de energia em relação à geração anterior baseada na arquitetura Turing. As GPUs utilizam a 2ª geração da NVIDIA RTX, a plataforma de jogos de PC mais poderosa do mundo, para fornecer níveis sem precedentes de desempenho para Ray Tracing em tempo real e Inteligência Artificial (IA).

A série RTX 30 foi revelada durante um evento de lançamento virtual pelo fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, que também anunciou que Fortnite , o fenômeno dos games e da cultura pop, está recebendo suporte a Ray Tracing. O jogo terá quatro recursos de RTX para uma experiência mais envolvente, incluindo reflexos, sombras, iluminação global e oclusão de ambiente.

Além disso, Huang revelou novas e poderosas ferramentas para jogadores, incluindo NVIDIA Reflex , que torna os jogadores competitivos mais rápidos; Omniverse Machinima , para contar histórias usando os videogames; e NVIDIA Broadcast , que usa a IA para transformar qualquer sala em um estúdio de transmissão em casa.

“O lançamento das GPUs NVIDIA Ampere é um passo gigantesco para o futuro”, disse Huang. “Resultado do trabalho acumulado de milhares de anos de engenharia, a GeForce RTX Série 30 oferece nosso maior salto de geração de todos os tempos. A NVIDIA RTX combina sombreamento programável, Ray Tracing e IA para os desenvolvedores criarem mundos inteiramente novos. Daqui vinte anos, olharemos para trás e perceberemos que o futuro dos jogos começou aqui.”

As maravilhas da arquitetura NVIDIA Ampere – RTX de 2ª geração

O desempenho incrível das novas GPUs RTX série 30 e da arquitetura Ampere da NVIDIA são possíveis graças a tecnologias de ponta e mais de duas décadas de pesquisa e desenvolvimento gráfico, incluindo:

Novos multiprocessadores de streaming: O cerne da GPU mais rápida e eficiente do mundo, oferece 2x a taxa de transferência em FP32 da geração anterior e 30 Shader-TFLOPS de poder de processamento.

O cerne da GPU mais rápida e eficiente do mundo, oferece 2x a taxa de transferência em FP32 da geração anterior e 30 Shader-TFLOPS de poder de processamento. RT Cores de 2ª geração: Novos RT Cores dedicados oferecem 2x a taxa de transferência da geração anterior, além de Ray Tracing e sombreamento e computação simultâneos, com 58 RT-TFLOPS de poder de processamento.

Novos RT Cores dedicados oferecem 2x a taxa de transferência da geração anterior, além de Ray Tracing e sombreamento e computação simultâneos, com 58 RT-TFLOPS de poder de processamento. Tensor Cores de 3ª geração: Novos Tensor Cores dedicados, com até 2x a taxa de transferência da geração anterior, tornando mais rápido e eficiente a execução de tecnologias movidas por IA, como NVIDIA DLSS com 238 Tensor-TFLOPS de poder de processamento.

Novos Tensor Cores dedicados, com até 2x a taxa de transferência da geração anterior, tornando mais rápido e eficiente a execução de tecnologias movidas por IA, como com 238 Tensor-TFLOPS de poder de processamento. NVIDIA RTX IO: Permite carregamento rápido diretamente para a memória da GPU e descompressão de dados do jogo, acelerando o desempenho de entrada / saída em até 100x em comparação a discos rígidos e APIs de armazenamento tradicionais. Em conjunto com o novo DirectStorage para Windows da Microsoft, o RTX IO descarrega o trabalho de dezenas de núcleos de CPU para a GPU RTX, melhorando as taxas de quadros e permitindo o carregamento quase instantâneo do jogo.

Permite carregamento rápido diretamente para a memória da GPU e descompressão de dados do jogo, acelerando o desempenho de entrada / saída em até 100x em comparação a discos rígidos e APIs de armazenamento tradicionais. Em conjunto com o novo DirectStorage para Windows da Microsoft, o descarrega o trabalho de dezenas de núcleos de CPU para a GPU RTX, melhorando as taxas de quadros e permitindo o carregamento quase instantâneo do jogo. Memória gráfica mais rápida do mundo: A NVIDIA trabalhou com a Micron para criar a memória gráfica mais rápida do mundo para a série RTX 30, a GDDR6X. Ela oferece largura de banda de quase 1 TB / s para o sistema de memória da placa de vídeo, maximizando o desempenho de jogos e aplicações de criação de conteúdo.

A NVIDIA trabalhou com a Micron para criar a memória gráfica mais rápida do mundo para a série RTX 30, a GDDR6X. Ela oferece largura de banda de quase 1 TB / s para o sistema de memória da placa de vídeo, maximizando o desempenho de jogos e aplicações de criação de conteúdo. Processo de fabricação de última geração: Novo processo personalizado NVIDIA 8N da Samsung, que permite maior densidade de transistor e mais eficiência energética.

RTX chega ao Fortnite e Call of Duty: Black Ops Cold War

O fenômeno da cultura pop Fortnite é o mais recente sucesso dos games a ativar o RTX, juntando-se a Call of Duty: Black Ops Cold War e a um crescente grupo de títulos AAA, como Cyberpunk 2077 , Dying Light 2 e Watch Dogs: Legion .

Entre outros títulos já lançados com suporte ao Ray Tracing estão Control , Minecraft com RTX Beta para Windows 10 e Wolfenstein: Youngblood . Além disso, o Ray Tracing é compatível com APIs padrão da indústria, incluindo Microsoft DirectX Raytracing e Vulkan, bem como motores gráficos usados ​​por desenvolvedores para criar games, incluindo Unreal Engine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, Luminous Engine, 4A Engine e diversos outros.

DLSS: aceleração de jogos movida a AI

A NVIDIA DLSS, uma das maiores inovações gráficas da última década, usa rede neural de “deep learning” com os Tensor Cores das RTX. Quando habilitado, o DLSS – que é compatível exclusivamente com GPUs GeForce RTX – melhora o desempenho em títulos como Control , Minecraft com RTX para Windows 10 e Death Stranding , enquanto gera imagens comparáveis ​​à resolução nativa. O DLSS está a caminho para jogos como Boundary , Bright Memory Infinite , Call of Duty: Black Ops Cold War , Cyberpunk 2077 , Fortnite , Ready or Not , Scavengers e Watch Dogs: Legion . Para aqueles com configurações de PC mais poderosas, o novo modo Ultra Performance torna viável jogar em resolução 8K com altas taxas de quadros por segundo.

Novas formas de jogar

A NVIDIA também anunciou três novas tecnologias desenvolvidas para aprimorar a experiência de jogadores, streamers, profissionais de eSports e criadores:

NVIDIA Reflex: Torne-se instantaneamente mais competitivo. Os jogadores buscam a menor latência possível em jogos competitivos, pois isso permite que o PC responda mais rápido ao seu input, permitindo-lhes jogar com maior precisão. O NVIDIA Reflex é um novo conjunto de tecnologias que otimizam e medem a latência do sistema. Entre eles estão o NVIDIA Reflex Low-Latency Mode, uma tecnologia que está sendo integrada a jogos de eSports populares como Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite e Valorant, e que reduz a latência em até 50%; e o NVIDIA Reflex Latency Analyzer, que detecta os comandos do mouse e mede o tempo que leva para os pixels resultantes (por exemplo, o flash de uma arma) mudarem na tela. O Reflex Latency Analyzer está integrado aos novos monitores NVIDIA G-SYNC® Esports 360Hz da Acer, Alienware, ASUS e MSI e é compatível com os principais periféricos de eSports de ASUS, Logitech, Razer e SteelSeries. A medição da latência do sistema era antes virtualmente impossível para os jogadores, exigindo mais de US $ 7.000 em câmeras e equipamentos especializados de alta velocidade.

Torne-se instantaneamente mais competitivo. Os jogadores buscam a menor latência possível em jogos competitivos, pois isso permite que o PC responda mais rápido ao seu input, permitindo-lhes jogar com maior precisão. O é um novo conjunto de tecnologias que otimizam e medem a latência do sistema. Entre eles estão o NVIDIA Reflex Low-Latency Mode, uma tecnologia que está sendo integrada a jogos de eSports populares como Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite e Valorant, e que reduz a latência em até 50%; e o NVIDIA Reflex Latency Analyzer, que detecta os comandos do mouse e mede o tempo que leva para os pixels resultantes (por exemplo, o flash de uma arma) mudarem na tela. O Reflex Latency Analyzer está integrado aos novos da Acer, Alienware, ASUS e MSI e é compatível com os principais periféricos de eSports de ASUS, Logitech, Razer e SteelSeries. A medição da latência do sistema era antes virtualmente impossível para os jogadores, exigindo mais de US $ 7.000 em câmeras e equipamentos especializados de alta velocidade. NVIDIA Broadcast: Faça streaming como um profissional. Os mais de 20 milhões de streamers por todo o mundo podem transformar sua casa em um estúdio de transmissão com o NVIDIA Broadcast, um plug-in universal que aprimora a qualidade de microfones e webcams com efeitos de IA acelerados por RTX, como remoção de ruído de áudio, efeitos de fundo virtual e webcam com enquadramento automático.

Faça streaming como um profissional. Os mais de 20 milhões de streamers por todo o mundo podem transformar sua casa em um estúdio de transmissão com o NVIDIA Broadcast, um plug-in universal que aprimora a qualidade de microfones e webcams com efeitos de IA acelerados por RTX, como remoção de ruído de áudio, efeitos de fundo virtual e webcam com enquadramento automático. NVIDIA Omniverse Machinima: Os jogos modernos continuam a estender o gênero da arte narrativa, com os ativos do game usados ​​para criar obras-primas cinematográficas. O Omniverse Machinima facilita esse trabalho, fornecendo uma ferramenta de visualização com path tracing e mecanismo projetado para precisão física, simulando luz, física, materiais e IA. Os usuários podem usar sua webcam e o poder da IA para movimentar personagens, editar a física, animação de rosto e voz; e publicar cenas com qualidade de filme usando o poder de renderização de sua GPU RTX Série 30. Inscreva-se para receber notificações quando o acesso antecipado for aberto.

Apresentando as GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090 Founders Edition

GeForce RTX 3080 – Custando a partir de US$ 699, a RTX 3080 é a última palavra em GPU para jogos – até 2x mais rápida do que a RTX 2080. Com 10 GB da nova memória GDDR6X de alta velocidade rodando a 19 Gbps, a RTX 3080 pode fornecer consistentemente 60 quadros por segundo para jogos com resolução 4K.

GeForce RTX 3070 – A partir de US $ 499, a RTX 3070 é mais rápida que a RTX 2080 Ti por menos da metade do preço e, em média, é 60% mais rápida do que a RTX 2070 original. Ela é equipada com 8 GB de memória GDDR6, atingindo o desempenho ideal para jogos rodando em resoluções 4K e 1440p.

GeForce RTX 3090 – No topo da pirâmide está a RTX 3090, com preço de US$ 1.499 e conhecida como “BFGPU” – “Big Ferocious GPU”. Ela ainda vem com um sistema de refrigeração extremamente silencioso – um design de fluxo cruzado de três slots, duplo ventilador axial que é até 10x mais silencioso que a TITAN RTX e mantém a GPU até 30 Graus Celsius mais fria. Seus 24 GB de memória GDDR6X podem lidar com os mais difíceis algoritmos de IA e alimentar cargas de trabalho gigantescas na criação de conteúdo. A RTX 3090 é até 50% mais rápida do que a atual placa gráfica definitiva para PC, a TITAN RTX, permitindo que os jogadores experimentem 60 fps em resolução de 8K em muitos dos melhores jogos.

As novas placas apresentam várias novidades, incluindo:

Solução térmica Dual-Axial Flow-Through – Até 2x mais desempenho de refrigeração, com um belíssimo design unibody. Os jogadores e criadores poderão desfrutar de um desempenho incomparável enquanto suas GPUs funcionam simultaneamente de forma fria e silenciosa.

– Até 2x mais desempenho de refrigeração, com um belíssimo design unibody. Os jogadores e criadores poderão desfrutar de um desempenho incomparável enquanto suas GPUs funcionam simultaneamente de forma fria e silenciosa. Novo projeto mecânico e elétrico – Uma estrutura mecânica mais forte – com uma nova mola de lâmina de baixo perfil junto com um novo conector de alimentação de 12 pinos – permite mais espaço para componentes e refrigeração e é compatível com conectores de 8 pinos em fontes de alimentação existentes, com um adaptador incluído.

– Uma estrutura mecânica mais forte – com uma nova mola de lâmina de baixo perfil junto com um novo conector de alimentação de 12 pinos – permite mais espaço para componentes e refrigeração e é compatível com conectores de 8 pinos em fontes de alimentação existentes, com um adaptador incluído. HDMI 2.1 – A maior largura de banda fornecida pelo HDMI 2.1 permite, pela primeira vez, uma única conexão de cabo para TVs HDR de 8K para jogos de altíssima resolução.

– A maior largura de banda fornecida pelo HDMI 2.1 permite, pela primeira vez, uma única conexão de cabo para TVs HDR de 8K para jogos de altíssima resolução. AV1 Decode – Primeiras GPUs discretas com suporte para o novo codec AV1, permitindo que os jogadores assistam a vídeos HDR de até 8K da internet usando até 50% menos banda de dados.

Onde comprar

As GPUs GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 estarão disponíveis como placas personalizadas, incluindo modelos com clock de estoque e overclock de fábrica, nos principais fornecedores de placas adicionais, como ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY e Zotac. É importante mencionar que a NVIDIA não comercializa e não presta suporte às placas de vídeo Founders Edition no Brasil.

As GPUs GeForce RTX Série 30 estarão em máquinas desenvolvidas pelos fabricantes de sistemas líderes em todo o mundo.

A GeForce RTX 3080 estará disponível mundialmente a partir de 17 de setembro e a GeForce RTX 3090 estará disponível a partir de 24 de setembro. Por fim, a GeForce RTX 3070 estará disponível em outubro. Ainda não há previsão de data para disponibilidade ou preços no Brasil.