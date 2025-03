Samsung apresenta Galaxy Z Fold2 5G no Brasil

A Samsung anunciou o Galaxy Z Fold2 5G no Brasil. Desenvolvido para quem busca estar sempre na vanguarda tecnológica, o smartphone reimagina o conceito de dispositivos móveis, combinando design refinado e recursos intuitivos a partir de um formato flexível, que permite às pessoas desfrutarem de uma experiência única.

“A Samsung reforça sua trajetória de inovação e liderança na categoria de smartphones com telas dobráveis. O Galaxy Z Fold2 5G é o terceiro dispositivo com tela dobrável que lançamos no Brasil em 2020. Reforçamos nosso compromisso em oferecer aos brasileiros o que há de mais inovador no mercado de smartphones, disponibilizando soluções que se conectam diretamente ao estilo de vida dos usuários”, afirmou Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

O ápice da engenharia em smartphones

Focada em proporcionar uma experiência de excelência, a Samsung projetou cada detalhe da engenharia do Galaxy Z Fold2 5G para aperfeiçoar o design e adicionar novas soluções que potencializam a versatilidade das pessoas. Esteja dobrado ou desdobrado, o smartphone oferece ao usuário as ferramentas para fugir do convencional e ir além.

• Mais espaço de tela para uma experiência inigualável de consumo de conteúdo

A empresa ampliou o espaço de tela para aprimorar a visualização de e-mails, consulta de mapas em aplicativos de rotas e, claro, a diversão assistindo a filmes, séries, navegando pelas redes sociais ou jogando. A tela externa agora conta com 6,2 polegadas¹, enquanto o display principal apresenta incríveis 7,6 polegadas¹, com recorte minimizado. Além disso, a taxa de atualização da tela, de 120Hz, eleva a qualidade, potencializando as transições de imagens. Já o sistema de áudio dinâmico, com alto-falantes duplos e efeito estéreo otimizado, proporciona um som nítido e imersivo.

O smartphone reúne o modo Flex² e a Continuidade de Aplicativos³ para permitir que o usuário tenha a melhor experiência e usufrua de seus aplicativos favoritos, seja com o dispositivo dobrado ou desdobrado.

• Design refinado e resistente

O Galaxy Z Fold2 5G conta com uma série de soluções avançadas para oferecer uma experiência ergonômica ao ser manuseado. O Samsung Ultra Thin Glass na tela principal, reforça o design premium do display, enquanto a dobradiça com desenho revolucionário, se encaixa perfeitamente ao dispositivo com o mecanismo CAM, permitindo ser colocada em diferentes posições. Além disso, a Samsung adicionou uma tecnologia que assegura que a dobradiça não armazene poeira e partículas.